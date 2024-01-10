Regaib Gecesini nasıl geçirmeliyiz? I Kürsü

Bir Müslüman olarak Regaib Gecesi'ni ve Üç Aylar'ı nasıl anlamalıyız?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

00:00 Regaib Gecesi'nin anlam ve önemi

02:00 Regaib kelimesi ne anlama gelir?

05:10 Regaib Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

14:25 Bir Müslüman olarak Regaib Gecesi'ni ve Üç Aylar'ı nasıl anlamalıyız?

15:57 Rahmete erişmenin yolu meşakkatlerden uzaklaşmaktır

17:53 Regaib Gecesinin anlam ve önemi

19:40 Regaib Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?

27:10 Her gece bir Regaib gecesi gibi, her gün ise bir arefe günü gibi olmalıdır

36:50 Ramazan ayının müjdecisi Regaib Gecesinin bize katkıları nasıl olur?