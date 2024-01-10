Regaib Gecesini nasıl geçirmeliyiz? I Kürsü
Bir Müslüman olarak Regaib Gecesi'ni ve Üç Aylar'ı nasıl anlamalıyız?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:00 Regaib Gecesi'nin anlam ve önemi
02:00 Regaib kelimesi ne anlama gelir?
05:10 Regaib Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?
14:25 Bir Müslüman olarak Regaib Gecesi'ni ve Üç Aylar'ı nasıl anlamalıyız?
15:57 Rahmete erişmenin yolu meşakkatlerden uzaklaşmaktır
17:53 Regaib Gecesinin anlam ve önemi
19:40 Regaib Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz?
27:10 Her gece bir Regaib gecesi gibi, her gün ise bir arefe günü gibi olmalıdır
36:50 Ramazan ayının müjdecisi Regaib Gecesinin bize katkıları nasıl olur?