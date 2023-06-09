İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü
İslam'da evlilik ve eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" Vav TV'de yayında!
00:00 Kürsü
1:38 İslam'da evliliğin önemi
3:58 İslam'ın evliliğe ve aile kurumuna bakışı
8:47 İslam'da evlilik nasıl olmalı?
11:35 Ailede birlik ve beraberlik şuuru nasıl inşa edilir?
16:54 İslam'da evlilik ve eş seçiminde nelere dikkat edilmeli?
22:10 İslam aile hukukunda evliliğin şartları
33:01 Evlilikte eşlerin hak ve yükümlülükleri
44:18 Ailede birlik ve beraberlik şuuru nasıl inşa edilir?