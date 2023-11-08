İslam'da Fetih Kavramı | Kürsü

Bu bölümde Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla İslam'da fetih anlayışı konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

00:00 Kürsü

02:00 İslam'da fetih kavramı

07:00 "Hiçbir peygamberin kavmi sadece biz özel bir topluluğuz diyemez"

14:00 "İslam fetihlerinde öncelik gönüllüleri İslam ile buluşturmaktadır"

25:00 "Yeryüzünde 'ben senden üstünüm' diyenlerin hepsi tarihten silinmiştir"

33:00 "Güçlenmeyi zulmetmek için değil, İslam'a daha çok insan davet edebilmek için elde etmemiz gerekiyor"

42:00 "Allah tarafından seçilmiş bir toplum olmadığı gibi kimsenin de bir başkasına zulmetme hakkı yoktur"