İslam'da Fetih Kavramı | Kürsü
Bu bölümde Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla İslam'da fetih anlayışı konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:00 Kürsü
02:00 İslam'da fetih kavramı
07:00 "Hiçbir peygamberin kavmi sadece biz özel bir topluluğuz diyemez"
14:00 "İslam fetihlerinde öncelik gönüllüleri İslam ile buluşturmaktadır"
25:00 "Yeryüzünde 'ben senden üstünüm' diyenlerin hepsi tarihten silinmiştir"
33:00 "Güçlenmeyi zulmetmek için değil, İslam'a daha çok insan davet edebilmek için elde etmemiz gerekiyor"
42:00 "Allah tarafından seçilmiş bir toplum olmadığı gibi kimsenin de bir başkasına zulmetme hakkı yoktur"