Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir? I Kürsü

İslam ümmeti bilincinin özellikleri nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

00:45 Ümmet kavramından ne anlamalıyız?

05:20 "Yeryüzündeki insanların tamamı ümmettir"

07:20 Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir?

11:00 "Ümmet, asabiyet bilincine dayanmayan bir anlayış ölçüsüdür"

14:20 İslam ümmeti bilincinin özellikleri nelerdir?

20:00 Günümüzde ümmet bilinci nasıl canlandırılır?

28:28 Ümmet bilincini yeniden oluşturmanın koşulları nelerdir?

32:22 Bireyselleşmenin arttığı günümüzde ümmet bilincini nasıl canlandırabiliriz?

40:30 İslam bilincinin yerleşmesini nasıl sağlarız?

44:00 Ümmet olmak ile etnik kimliğin ilişkisi nasıl olmalıdır?