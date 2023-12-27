Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir? I Kürsü
İslam ümmeti bilincinin özellikleri nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:45 Ümmet kavramından ne anlamalıyız?
05:20 "Yeryüzündeki insanların tamamı ümmettir"
07:20 Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir?
11:00 "Ümmet, asabiyet bilincine dayanmayan bir anlayış ölçüsüdür"
14:20 İslam ümmeti bilincinin özellikleri nelerdir?
20:00 Günümüzde ümmet bilinci nasıl canlandırılır?
28:28 Ümmet bilincini yeniden oluşturmanın koşulları nelerdir?
32:22 Bireyselleşmenin arttığı günümüzde ümmet bilincini nasıl canlandırabiliriz?
40:30 İslam bilincinin yerleşmesini nasıl sağlarız?
44:00 Ümmet olmak ile etnik kimliğin ilişkisi nasıl olmalıdır?