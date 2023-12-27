VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir? I Kürsü 27 Aralık 2023 103. Bölüm
İslam Savaş Hukukunun Temel İlkeleri | Kürsü 20 Aralık 2023 102. Bölüm
İslam'da Şahitlik ve Önemi | Kürsü 15 Aralık 2023 101. Bölüm
Hz. Peygamber'in (SAV) Üslubu ve Anlatım Tarzı | Kürsü 29 Kasım 2023 100. Bölüm
İslam'ın Barışa Verdiği Değer Ve Önem I Kürsü 23 Kasım 2023 99. Bölüm
Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkeleri | Kürsü 16 Kasım 2023 98. Bölüm
İslam'da Fetih Kavramı | Kürsü 08 Kasım 2023 97. Bölüm
Hz. Peygamber'in İnşa Ettiği Güven Toplumu I Kürsü 19 Ekim 2023 96. Bölüm
İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Kürsü 05 Eylül 2023 95. Bölüm
İslam'ın Özü: Doğruluk I Kürsü 05 Eylül 2023 94. Bölüm
İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Namazın Hikmetleri ve Faydaları I Kürsü 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Oruç İbadetinin Hikmet ve Faydaları I Kürsü 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Ramazan Ayını Nasıl Geçirmeliyiz? I Kürsü 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Çanakkale Savaşı'nda İmamların Önemi I Kürsü 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Duanın İnsan Üzerindeki Etkileri I Kürsü 05 Eylül 2023 87. Bölüm
İslam'da Bilginin Değeri I Kürsü 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Rami Kütüphanesi I Kürsü 17 Temmuz 2023 85. Bölüm
İslam'ın Kardeşlik İlkesi I Kürsü 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Üç Ayların Önemi ve Fazileti I Kürsü 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Veda Hutbesinin Önemi I Kürsü 05 Eylül 2023 81. Bölüm
Veda Hutbesi I Kürsü 05 Eylül 2023 80. Bölüm
Tövbe Etmek I Kürsü 17 Temmuz 2023 79. Bölüm
İnsanın Kendi İle Muhasebesi I Kürsü 17 Temmuz 2023 78. Bölüm
Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü 17 Temmuz 2023 77. Bölüm
Kalbin İlacı: İman I Kürsü 17 Temmuz 2023 76. Bölüm
Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak I Kürsü 17 Temmuz 2023 74. Bölüm
Cami Musikisinin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 73. Bölüm
Cami Musikisinin Önemi Nedir? I Kürsü 17 Temmuz 2023 72. Bölüm
İslam'ın Gençliğe Bakışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 70. Bölüm
Umre I Kürsü 17 Temmuz 2023 68. Bölüm
Haseki Eğitim Merkezi'nde Eğitim I Kürsü 05 Eylül 2023 63. Bölüm
İslam'da Din Hürriyeti I Kürsü 17 Temmuz 2023 62. Bölüm
Tevekkül I Kürsü 17 Temmuz 2023 61. Bölüm
60. Bölüm | Hac Kazanımları 17 Temmuz 2023 60. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Ticaret Ahlakı I Kürsü 17 Temmuz 2023 53. Bölüm
İnfak Etmek I Kürsü 17 Temmuz 2023 49. Bölüm
Oruç İbadetinin Hikmeti I Kürsü 17 Temmuz 2023 48. Bölüm
Ramazan Ayı I Kürsü 17 Temmuz 2023 47. Bölüm
Geçmişten Günümüze İmam - Hatiplik I Kürsü 17 Temmuz 2023 46. Bölüm
İhlas ve Samimiyet Nasıl Korunur? I Kürsü 17 Temmuz 2023 40. Bölüm
Selam ve Selamlaşma I Kürsü 17 Temmuz 2023 39. Bölüm
Peygamber Sevgisi I Kürsü 17 Temmuz 2023 38. Bölüm
İslam'da Adalet I Kürsü 17 Temmuz 2023 37. Bölüm
Dua Adabı I Kürsü 17 Temmuz 2023 36. Bölüm
Allah'a Neden Şükretmeliyiz? I Kürsü 17 Temmuz 2023 35. Bölüm
İyilikleri tüketen hastalık: Haset I Kürsü 17 Temmuz 2023 34. Bölüm
Bereket Anlayışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 33. Bölüm
Tebliğ I Kürsü 17 Temmuz 2023 32. Bölüm
Vefa I Kürsü 17 Temmuz 2023 31. Bölüm
Merhametin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 30. Bölüm
İslam'da Mizah Anlayışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 29. Bölüm
İslam'da Zamanın Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 28. Bölüm
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler I Kürsü 17 Temmuz 2023 27. Bölüm
Helal ve haram I Kürsü 17 Temmuz 2023 26. Bölüm
Etkin İletişim ve Davranış I Kürsü 17 Temmuz 2023 25. Bölüm
Sözün Gücü ve Etkisi I Kürsü 17 Temmuz 2023 24. Bölüm
Gençliğin Mutluluk Arayışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 23. Bölüm
Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri I Kürsü 17 Temmuz 2023 22. Bölüm
21. Bölüm | Sosyal Medyada Din Algısı 17 Temmuz 2023 21. Bölüm
Müslüman Şahsiyeti ve Öfke Kontrolü I Kürsü 17 Temmuz 2023 20. Bölüm
Sosyal Medya ve Mahremiyet I Kürsü 17 Temmuz 2023 19. Bölüm
İslam'da Yardımlaşmak I Kürsü 17 Temmuz 2023 18. Bölüm
İslam'da Çevre Bilinci I Kürsü 17 Temmuz 2023 17. Bölüm
Hicret Yurdu: Medine I Kürsü 17 Temmuz 2023 16. Bölüm
Kurban ve Hac I Kürsü 17 Temmuz 2023 15. Bölüm
İslam'da Çocuk Terbiyesi I Kürsü 17 Temmuz 2023 14. Bölüm
Dostluk I Kürsü 17 Temmuz 2023 13. Bölüm
Komşuluk Hakkı I Kürsü 17 Temmuz 2023 12. Bölüm
Sıla-i Rahim I Kürsü 17 Temmuz 2023 11. Bölüm
Helal Rızık I Kürsü 17 Temmuz 2023 10. Bölüm
İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 9. Bölüm
Ahiret İnancı I Kürsü 17 Temmuz 2023 8. Bölüm
Ailenin Yeri ve Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 7. Bölüm
Kabir Ziyaretinin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 6. Bölüm
Eski Bayramlar ve Yeni Bayramlar I Kürsü 17 Temmuz 2023 5. Bölüm
Niyetin Yeri ve Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 4. Bölüm
İslam'da Ahlakın Yeri ve Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 3. Bölüm
İslam'da Hasbi Hizmetin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 2. Bölüm
İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak I Kürsü 17 Temmuz 2023 1. Bölüm

Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir? I Kürsü

İslam ümmeti bilincinin özellikleri nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

00:45 Ümmet kavramından ne anlamalıyız?
05:20 "Yeryüzündeki insanların tamamı ümmettir"
07:20 Ümmet olma sorumluluğu neyi gerektirir?
11:00 "Ümmet, asabiyet bilincine dayanmayan bir anlayış ölçüsüdür"
14:20 İslam ümmeti bilincinin özellikleri nelerdir?
20:00 Günümüzde ümmet bilinci nasıl canlandırılır?
28:28 Ümmet bilincini yeniden oluşturmanın koşulları nelerdir?
32:22 Bireyselleşmenin arttığı günümüzde ümmet bilincini nasıl canlandırabiliriz?
40:30 İslam bilincinin yerleşmesini nasıl sağlarız?
44:00 Ümmet olmak ile etnik kimliğin ilişkisi nasıl olmalıdır?

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