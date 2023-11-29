Hz. Peygamber'in (SAV) Üslubu ve Anlatım Tarzı | Kürsü
Bu bölümde Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla İslami tebliğde usul ve üslup konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:00 Kürsü
02:00 İslami tebliğde usul ve üslup
10:15 Hz. Peygamber'in (SAV) üslubu ve anlatım tarzı
13:45 Günlük hayatımızda nasıl bir üslubu benimsemeliyiz?
16:15 İletişimde dil ve üslup nasıl olmalıdır?
17:55 Peygamberlerin hayatında davet üslubu
37:00 Hz. Peygamber'in (SAV) üslubu ve anlatım tarzı
45:00 Zulme karşı Müslümanın tavrı ve üslubu nasıl olmalı?
50:00 Zulme karşı boykot nasıl olmalı?