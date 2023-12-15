İslam'da Şahitlik ve Önemi | Kürsü
Bu bölümde Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu ile İslam muhakeme hukukunda şahitlik ve hükümleri konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:00 Kürsü
00:54 İslam'da şahitlik ve önemi
02:50 İslam muhakeme hukukunda şahitlik ve hükümleri
06:33 Kur'an'da şehadet kavramı
16:06 Allah insanı neden şahit kılar?
18:39 Kur'an'a göre ahirette organların konuşması ve şahitliği
19:21 İnsanın kendisi hakkında tanıklık etmesi
23:30 İslam'da yemin ve şahitlik
28:45 İnsanın kendisi hakkında tanıklık etmesi
31:00 İslam hukukunda şahitlik ve hükümleri
32:30 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) şahit ve uyarıcı özelliği
38:30 Adaletin tesisinde şahitliğin önemi
45:30 İslam'da şehitlik ve şehadet