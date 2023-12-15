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İslam'da Şahitlik ve Önemi | Kürsü 15 Aralık 2023 101. Bölüm
Hz. Peygamber'in (SAV) Üslubu ve Anlatım Tarzı | Kürsü 29 Kasım 2023 100. Bölüm
İslam'ın Barışa Verdiği Değer Ve Önem I Kürsü 23 Kasım 2023 99. Bölüm
Güven Toplumu Oluşturmanın Temel İlkeleri | Kürsü 16 Kasım 2023 98. Bölüm
İslam'da Fetih Kavramı | Kürsü 08 Kasım 2023 97. Bölüm
Hz. Peygamber'in İnşa Ettiği Güven Toplumu I Kürsü 19 Ekim 2023 96. Bölüm
İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Kürsü 05 Eylül 2023 95. Bölüm
İslam'ın Özü: Doğruluk I Kürsü 05 Eylül 2023 94. Bölüm
İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Namazın Hikmetleri ve Faydaları I Kürsü 05 Eylül 2023 92. Bölüm
Oruç İbadetinin Hikmet ve Faydaları I Kürsü 05 Eylül 2023 91. Bölüm
Ramazan Ayını Nasıl Geçirmeliyiz? I Kürsü 05 Eylül 2023 89. Bölüm
Çanakkale Savaşı'nda İmamların Önemi I Kürsü 05 Eylül 2023 88. Bölüm
Duanın İnsan Üzerindeki Etkileri I Kürsü 05 Eylül 2023 87. Bölüm
İslam'da Bilginin Değeri I Kürsü 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Rami Kütüphanesi I Kürsü 17 Temmuz 2023 85. Bölüm
İslam'ın Kardeşlik İlkesi I Kürsü 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Üç Ayların Önemi ve Fazileti I Kürsü 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Veda Hutbesinin Önemi I Kürsü 05 Eylül 2023 81. Bölüm
Veda Hutbesi I Kürsü 05 Eylül 2023 80. Bölüm
Tövbe Etmek I Kürsü 17 Temmuz 2023 79. Bölüm
İnsanın Kendi İle Muhasebesi I Kürsü 17 Temmuz 2023 78. Bölüm
Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü 17 Temmuz 2023 77. Bölüm
Kalbin İlacı: İman I Kürsü 17 Temmuz 2023 76. Bölüm
Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak I Kürsü 17 Temmuz 2023 74. Bölüm
Cami Musikisinin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 73. Bölüm
Cami Musikisinin Önemi Nedir? I Kürsü 17 Temmuz 2023 72. Bölüm
İslam'ın Gençliğe Bakışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 70. Bölüm
Umre I Kürsü 17 Temmuz 2023 68. Bölüm
Haseki Eğitim Merkezi'nde Eğitim I Kürsü 05 Eylül 2023 63. Bölüm
İslam'da Din Hürriyeti I Kürsü 17 Temmuz 2023 62. Bölüm
Tevekkül I Kürsü 17 Temmuz 2023 61. Bölüm
60. Bölüm | Hac Kazanımları 17 Temmuz 2023 60. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Ticaret Ahlakı I Kürsü 17 Temmuz 2023 53. Bölüm
İnfak Etmek I Kürsü 17 Temmuz 2023 49. Bölüm
Oruç İbadetinin Hikmeti I Kürsü 17 Temmuz 2023 48. Bölüm
Ramazan Ayı I Kürsü 17 Temmuz 2023 47. Bölüm
Geçmişten Günümüze İmam - Hatiplik I Kürsü 17 Temmuz 2023 46. Bölüm
İhlas ve Samimiyet Nasıl Korunur? I Kürsü 17 Temmuz 2023 40. Bölüm
Selam ve Selamlaşma I Kürsü 17 Temmuz 2023 39. Bölüm
Peygamber Sevgisi I Kürsü 17 Temmuz 2023 38. Bölüm
İslam'da Adalet I Kürsü 17 Temmuz 2023 37. Bölüm
Dua Adabı I Kürsü 17 Temmuz 2023 36. Bölüm
Allah'a Neden Şükretmeliyiz? I Kürsü 17 Temmuz 2023 35. Bölüm
İyilikleri tüketen hastalık: Haset I Kürsü 17 Temmuz 2023 34. Bölüm
Bereket Anlayışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 33. Bölüm
Tebliğ I Kürsü 17 Temmuz 2023 32. Bölüm
Vefa I Kürsü 17 Temmuz 2023 31. Bölüm
Merhametin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 30. Bölüm
İslam'da Mizah Anlayışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 29. Bölüm
İslam'da Zamanın Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 28. Bölüm
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler I Kürsü 17 Temmuz 2023 27. Bölüm
Helal ve haram I Kürsü 17 Temmuz 2023 26. Bölüm
Etkin İletişim ve Davranış I Kürsü 17 Temmuz 2023 25. Bölüm
Sözün Gücü ve Etkisi I Kürsü 17 Temmuz 2023 24. Bölüm
Gençliğin Mutluluk Arayışı I Kürsü 17 Temmuz 2023 23. Bölüm
Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri I Kürsü 17 Temmuz 2023 22. Bölüm
21. Bölüm | Sosyal Medyada Din Algısı 17 Temmuz 2023 21. Bölüm
Müslüman Şahsiyeti ve Öfke Kontrolü I Kürsü 17 Temmuz 2023 20. Bölüm
Sosyal Medya ve Mahremiyet I Kürsü 17 Temmuz 2023 19. Bölüm
İslam'da Yardımlaşmak I Kürsü 17 Temmuz 2023 18. Bölüm
İslam'da Çevre Bilinci I Kürsü 17 Temmuz 2023 17. Bölüm
Hicret Yurdu: Medine I Kürsü 17 Temmuz 2023 16. Bölüm
Kurban ve Hac I Kürsü 17 Temmuz 2023 15. Bölüm
İslam'da Çocuk Terbiyesi I Kürsü 17 Temmuz 2023 14. Bölüm
Dostluk I Kürsü 17 Temmuz 2023 13. Bölüm
Komşuluk Hakkı I Kürsü 17 Temmuz 2023 12. Bölüm
Sıla-i Rahim I Kürsü 17 Temmuz 2023 11. Bölüm
Helal Rızık I Kürsü 17 Temmuz 2023 10. Bölüm
İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 9. Bölüm
Ahiret İnancı I Kürsü 17 Temmuz 2023 8. Bölüm
Ailenin Yeri ve Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 7. Bölüm
Kabir Ziyaretinin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 6. Bölüm
Eski Bayramlar ve Yeni Bayramlar I Kürsü 17 Temmuz 2023 5. Bölüm
Niyetin Yeri ve Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 4. Bölüm
İslam'da Ahlakın Yeri ve Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 3. Bölüm
İslam'da Hasbi Hizmetin Önemi I Kürsü 17 Temmuz 2023 2. Bölüm
İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak I Kürsü 17 Temmuz 2023 1. Bölüm

İslam'da Şahitlik ve Önemi | Kürsü

Bu bölümde Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu ile İslam muhakeme hukukunda şahitlik ve hükümleri konuşuldu.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...

00:00 Kürsü

00:54 İslam'da şahitlik ve önemi

02:50 İslam muhakeme hukukunda şahitlik ve hükümleri

06:33 Kur'an'da şehadet kavramı

16:06 Allah insanı neden şahit kılar?

18:39 Kur'an'a göre ahirette organların konuşması ve şahitliği

19:21 İnsanın kendisi hakkında tanıklık etmesi

23:30 İslam'da yemin ve şahitlik

28:45 İnsanın kendisi hakkında tanıklık etmesi

31:00 İslam hukukunda şahitlik ve hükümleri

32:30 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) şahit ve uyarıcı özelliği

38:30 Adaletin tesisinde şahitliğin önemi

45:30 İslam'da şehitlik ve şehadet

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