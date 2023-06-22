VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Kürsü 22 Haziran 2023 | 95. Bölüm
İslam'ın Özü: Doğruluk I Kürsü 14 Haziran 2023 | 94. Bölüm
İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Oruç İbadetinin Hikmet ve Faydaları I Kürsü 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Kürsü (92. Bölüm) I Kürsü 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Ramazan Ayını Nasıl Geçirmeliyiz? I Kürsü 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Çanakkale Savaşı'nda İmamların Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Duanın İnsan Üzerindeki Etkileri I Kürsü 09 Haziran 2023 | 87. Bölüm
İslam'da Bilginin Değeri I Kürsü 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Rami Kütüphanesi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 85. Bölüm
İslam'ın Kardeşlik İlkesi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 83. Bölüm
Üç Ayların Önemi ve Fazileti I Kürsü 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Veda Hutbesinin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Veda Hutbesi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Tövbe Etmek I Kürsü 09 Haziran 2023 | 79. Bölüm
İnsanın Kendi İle Muhasebesi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü 09 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Kalbin İlacı: İman I Kürsü 09 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak I Kürsü 09 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Cami Musikisinin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Cami Musikisinin Önemi Nedir? I Kürsü 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
İslam'ın Gençliğe Bakışı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Umre I Kürsü 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Haseki Eğitim Merkezi'nde Eğitim I Kürsü 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
İslam'da Din Hürriyeti I Kürsü 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Tevekkül I Kürsü 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
60. Bölüm | Hac Kazanımları 02 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Ticaret Ahlakı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
İnfak Etmek I Kürsü 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Oruç İbadetinin Hikmeti I Kürsü 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Ramazan Ayı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Geçmişten Günümüze İmam - Hatiplik I Kürsü 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
İhlas ve Samimiyet Nasıl Korunur? I Kürsü 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Selam ve Selamlaşma I Kürsü 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Peygamber Sevgisi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
İslam'da Adalet I Kürsü 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Dua Adabı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Allah'a Neden Şükretmeliyiz? I Kürsü 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
İyilikleri tüketen hastalık: Haset I Kürsü 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Bereket Anlayışı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Tebliğ I Kürsü 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Vefa I Kürsü 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Merhametin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
İslam'da Mizah Anlayışı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
İslam'da Zamanın Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler I Kürsü 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Helal ve haram I Kürsü 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Etkin İletişim ve Davranış I Kürsü 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Sözün Gücü ve Etkisi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Gençliğin Mutluluk Arayışı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri I Kürsü 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
21. Bölüm | Sosyal Medyada Din Algısı 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Müslüman Şahsiyeti ve Öfke Kontrolü I Kürsü 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Sosyal Medya ve Mahremiyet I Kürsü 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
İslam'da Yardımlaşmak I Kürsü 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
İslam'da Çevre Bilinci I Kürsü 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Hicret Yurdu: Medine I Kürsü 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Kurban ve Hac I Kürsü 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
İslam'da Çocuk Terbiyesi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Dostluk I Kürsü 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Komşuluk Hakkı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Sıla-i Rahim I Kürsü 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Helal Rızık I Kürsü 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
İslam'da Evliliğin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Ahiret İnancı I Kürsü 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Ailenin Yeri ve Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Kabir Ziyaretinin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Eski Bayramlar ve Yeni Bayramlar I Kürsü 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Niyetin Yeri ve Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
İslam'da Ahlakın Yeri ve Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
İslam'da Hasbi Hizmetin Önemi I Kürsü 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak I Kürsü 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Kürsü

Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" Vav TV'de yayında!

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https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Kürsü

02:00 İslam'da hac ibadeti ve önemi

12:00 Hac ibadetinin insanlığa yansımaları

15:00 Teslimiyetin zirvesindeki muhacir: Hz. Hacer

16:30 Haccın hikmet ve faziletleri

18:20 Bir Müslüman için Hac ne ifade eder?

20:00 Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler

24:00 Haccın hikmet ve faziletleri

35:00 İslam'da hac ibadeti ve önemi

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