İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Kürsü

Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" Vav TV'de yayında!

🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!

► https://bit.ly/2Wyv0hT

00:00 Kürsü

02:00 İslam'da hac ibadeti ve önemi

12:00 Hac ibadetinin insanlığa yansımaları

15:00 Teslimiyetin zirvesindeki muhacir: Hz. Hacer

16:30 Haccın hikmet ve faziletleri

18:20 Bir Müslüman için Hac ne ifade eder?

20:00 Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler

24:00 Haccın hikmet ve faziletleri

35:00 İslam'da hac ibadeti ve önemi