İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Kürsü
Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler nelerdir?
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" Vav TV'de yayında!
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00:00 Kürsü
02:00 İslam'da hac ibadeti ve önemi
12:00 Hac ibadetinin insanlığa yansımaları
15:00 Teslimiyetin zirvesindeki muhacir: Hz. Hacer
16:30 Haccın hikmet ve faziletleri
18:20 Bir Müslüman için Hac ne ifade eder?
20:00 Hac ibadeti sırasında yapılması gerekenler
24:00 Haccın hikmet ve faziletleri
35:00 İslam'da hac ibadeti ve önemi