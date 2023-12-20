İslam Savaş Hukukunun Temel İlkeleri | Kürsü
Bu bölümde Dr. Masum Vanlıoğlu ile İslam savaş hukukunun temel ilkeleri konuşuldu.
Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" yeni bölümüyle Vav TV'de sizlerle...
00:00 Kürsü
02:15 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) düşmana karşı tavrı nasıldı?
04:30 İslam'da savaş hukuku ve sebepleri
07:15 İslam savaş hukukunun temel ilkeleri
12:30 Hz. Peygamber'in (sav) savaş esirlerine muamelesi
18:30 İslam'da savaş hukuku
32:15 İslam'da savaş hukuku ve merhamet
35:30 Hz. Peygamber (sav) örnekliğinde merhamet
46:00 Hz. Peygamber'in (sav) hayatında bir ilke olarak "Merhamet"