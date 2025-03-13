Pergelin Ayağı
Akıl, Zaman ve Mekan Sınırlarını Aşabilir mi? | Pergelin Ayağı
Bilgi Dereceleri Nasıl Farklılık Gösterir?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
09:15 Akıl, Zaman ve Mekan Sınırlarını Aşabilir mi?
12:15 Modern Bilim ve Tasavvufi Bilim, Hakikati Anlama Konusunda Nasıl Ayrışır?
14:30 Her Şeyin Hayatla Buluşması Mümkün mü?
16:00 İlahi Yönetim Mekanizmaları, Kainattaki Düzeni Nasıl Sağlar?
23:00 Niyazi Mısri'ye Göre Anlayanlar Kimlerdir?
32:00 Mutlak Varlık - Mümkün Varlık Ayrımı