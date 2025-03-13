Akıl, Zaman ve Mekan Sınırlarını Aşabilir mi? | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

09:15 Akıl, Zaman ve Mekan Sınırlarını Aşabilir mi?

12:15 Modern Bilim ve Tasavvufi Bilim, Hakikati Anlama Konusunda Nasıl Ayrışır?

14:30 Her Şeyin Hayatla Buluşması Mümkün mü?

16:00 İlahi Yönetim Mekanizmaları, Kainattaki Düzeni Nasıl Sağlar?

23:00 Niyazi Mısri'ye Göre Anlayanlar Kimlerdir?

32:00 Mutlak Varlık - Mümkün Varlık Ayrımı