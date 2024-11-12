Anlamaya Giden Yolda İlk Aşama Dinlemektir | Pergelin Ayağı
Orta Çağ İnsanının Değerler Sistemi Günümüze Uyarlanabilir mi?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
03:00 "Pergelin Sabit Ayağı Sizin Geleneğinizi Belirliyor"
07:30 Müctehid kime denir?
15:30 Hz. Mevlana, "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" İfadesiyle Günümüze Ne Söyler?
20:30 Orta Çağ İnsanının Değerler Sistemi Günümüze Uyarlanabilir mi?
22:30 Yapay Zeka, Sabitelerimizi Yok Edebilir mi?
36:00 İrfan Düşüncesinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
43:00 "Dinle, Bu Ney Nasıl Şikayet Ediyor, Ayrılıkları Nasıl Anlatıyor" Sözü Bize Ne Söyler?
51:00 İşitme Eylemi İnsanın İçi Dünyasını