Anlamaya Giden Yolda İlk Aşama Dinlemektir | Pergelin Ayağı

Orta Çağ İnsanının Değerler Sistemi Günümüze Uyarlanabilir mi?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

03:00 "Pergelin Sabit Ayağı Sizin Geleneğinizi Belirliyor"

07:30 Müctehid kime denir?

15:30 Hz. Mevlana, "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" İfadesiyle Günümüze Ne Söyler?

20:30 Orta Çağ İnsanının Değerler Sistemi Günümüze Uyarlanabilir mi?

22:30 Yapay Zeka, Sabitelerimizi Yok Edebilir mi?

36:00 İrfan Düşüncesinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

43:00 "Dinle, Bu Ney Nasıl Şikayet Ediyor, Ayrılıkları Nasıl Anlatıyor" Sözü Bize Ne Söyler?

51:00 İşitme Eylemi İnsanın İçi Dünyasını