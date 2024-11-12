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Anlamaya Giden Yolda İlk Aşama Dinlemektir | Pergelin Ayağı 12 Kasım 2024 7. Bölüm
Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı 07 Kasım 2024 6. Bölüm
Değerler Sisteminin Günümüz İçin Önemi - Pergelin Ayağı 31 Ekim 2024 5. Bölüm
Kültürel Erozyonun Sebepleri | Pergelin Ayağı 23 Ekim 2024 4. Bölüm
Zihniyet Değişimi ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi | Pergelin Ayağı 16 Ekim 2024 3. Bölüm
Evrensel Değerler İnsanlığın Ortak Düşünce Havuzudur | Pergelin Ayağı 15 Ekim 2024 2. Bölüm
Modern İnsanın Bir Sabitesi Var mı? | Pergelin Ayağı 15 Ekim 2024 1. Bölüm

Anlamaya Giden Yolda İlk Aşama Dinlemektir | Pergelin Ayağı

Orta Çağ İnsanının Değerler Sistemi Günümüze Uyarlanabilir mi?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
03:00 "Pergelin Sabit Ayağı Sizin Geleneğinizi Belirliyor"
07:30 Müctehid kime denir?
15:30 Hz. Mevlana, "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" İfadesiyle Günümüze Ne Söyler?
20:30 Orta Çağ İnsanının Değerler Sistemi Günümüze Uyarlanabilir mi?
22:30 Yapay Zeka, Sabitelerimizi Yok Edebilir mi?
36:00 İrfan Düşüncesinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
43:00 "Dinle, Bu Ney Nasıl Şikayet Ediyor, Ayrılıkları Nasıl Anlatıyor" Sözü Bize Ne Söyler?
51:00 İşitme Eylemi İnsanın İçi Dünyasını

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