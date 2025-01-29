Pergelin Ayağı
Modern İnsanın Sorunlarına Fıkıh Çözüm Bulabilir mi? | Pergelin Ayağı
Fıkıh ilminin metodu zamanla nasıl değişime uğradı?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
04:00 "Hikmet Arayışı, Doğu'dan Yunan'a İntikal Etmiştir"
06:30 "Antik Dünyadaki Felsefe, Tasavvufi Faaliyettir"
09:30 Fıkıh ilminin metodu zamanla nasıl değişime uğradı?
12:00 Modern İnsanın Sorunlarına Fıkıh Çözüm Bulabilir mi?