"Hamdım, Piştim, Yandım: İnsan Ruhunun Olgunlaşma Yolculuğu | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

03:00 "Hamdım, Piştim, Yandım: İnsan Ruhunun Olgunlaşma Yolculuğu

10:15 "Hamdım, Piştim, Yandım" Sözü Hangi Aşamaları Temsil Ediyor?

13:30 "Modernite İle Başlayan Dönemi, Düşünce Çalışmalarında Referans Almıyorum"

19:30 Rumi'nin İnsanlığa Açık Kapısı; Mevlana Müzesi

25:30 Hüsameddin Çelebi'nin Hz. Mevlana İle İlişkisi

30:30 "Kendi İlmi Kritiğini Geliştiren. En Önemli Disiplin Dalı Tasavvuftur"

35:00 Hz. Mevlana'nın Öğretileri, Günümüzde Doğru Anlaşabildi mi?

39:30 Hz. Mevlana'nın Tasavvufi Düşünceleri, Bilime ve Felsefeye Nasıl Bir Katkı Sunmuştur?

43:30 Dede Bahçesi'nin Mevlevilikte Manevi ve Kültürel Rolü Nedir?