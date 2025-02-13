Din ve Bilim Farklı Yollarla Aynı Gerçeğe mi İşaret Eder? | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

04:00 Herkes, Ariflerin Düşüncelerini Aynı Şekilde Anlayabilir mi?

08:15 Duymak ve Anlamak Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

10:40 Derecelendirme Sistemi, Bireylerin Manevi Olgunluğunu Nasıl Etkiler?

16:30 Akıl Etmenin Merkezi Kalp mi, Beyin mi?

20:30 "Gerçek Entelektüel İnsan- Kamildir"

23:00 Düşünmek, Aklın İşi mi Yoksa Kalbin Yansıması mı?

35:00 Din ve Bilim Farklı Yollarla Aynı Gerçeğe mi İşaret Eder?