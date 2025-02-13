Pergelin Ayağı
Din ve Bilim Farklı Yollarla Aynı Gerçeğe mi İşaret Eder? | Pergelin Ayağı
Derecelendirme Sistemi, Bireylerin Manevi Olgunluğunu Nasıl Etkiler?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
04:00 Herkes, Ariflerin Düşüncelerini Aynı Şekilde Anlayabilir mi?
08:15 Duymak ve Anlamak Arasında Nasıl Bir Bağ Var?
10:40 Derecelendirme Sistemi, Bireylerin Manevi Olgunluğunu Nasıl Etkiler?
16:30 Akıl Etmenin Merkezi Kalp mi, Beyin mi?
20:30 "Gerçek Entelektüel İnsan- Kamildir"
23:00 Düşünmek, Aklın İşi mi Yoksa Kalbin Yansıması mı?
35:00 Din ve Bilim Farklı Yollarla Aynı Gerçeğe mi İşaret Eder?