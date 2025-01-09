Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

02:30 Mevlana'nın Çağrısı Modern Dünyada Yankı Buluyor mu?

04:30 "Modern İnsan, Ruhen ve Kalben İşgal Altında"

06:00 Modern İnsan Mevlana'nın Mesajını Anlamaya Ne Kadar Yakın?

09:15 Mevlana'yı Anlıyor muyuz?

14:30 İbn-i Teymiyye Tasavvufa Karşı mıydı?

17:30 Mevlana, Moğol İstilası Döneminde Nasıl Bir Tutum Sergiledi?

25:30 "Buraya Noksan Gelen Tamamlanır" Sözü Bize Ne Anlatır?

29:30 Mevlana'nın Mesnevi'yi Yazmasına Vesile Olan Müridi: Hüsameddin Çelebi

37:00 Badeli Şair Kime Denir?

44:30 Ariflerin, Yazılarını Dikte Yoluyla Yazdırmasının Sebebi Nedir?

48:00 Mesnevihan Kimdir, Mesnevihanlık nedir?