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Pergelin Ayağı

Mevlana'nın Çağrısı Modern Dünyada Yankı Buluyor mu? | Pergelin Ayağı

İbn-i Teymiyye Tasavvufa Karşı mıydı?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
02:30 Mevlana'nın Çağrısı Modern Dünyada Yankı Buluyor mu?
04:30 "Modern İnsan, Ruhen ve Kalben İşgal Altında"
06:00 Modern İnsan Mevlana'nın Mesajını Anlamaya Ne Kadar Yakın?
09:15 Mevlana'yı Anlıyor muyuz?
14:30 İbn-i Teymiyye Tasavvufa Karşı mıydı?
17:30 Mevlana, Moğol İstilası Döneminde Nasıl Bir Tutum Sergiledi?
25:30 "Buraya Noksan Gelen Tamamlanır" Sözü Bize Ne Anlatır?
29:30 Mevlana'nın Mesnevi'yi Yazmasına Vesile Olan Müridi: Hüsameddin Çelebi
37:00 Badeli Şair Kime Denir?
44:30 Ariflerin, Yazılarını Dikte Yoluyla Yazdırmasının Sebebi Nedir?
48:00 Mesnevihan Kimdir, Mesnevihanlık nedir?

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Pergelin Ayağı

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