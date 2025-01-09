Pergelin Ayağı
Mevlana'nın Çağrısı Modern Dünyada Yankı Buluyor mu? | Pergelin Ayağı
İbn-i Teymiyye Tasavvufa Karşı mıydı?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
02:30 Mevlana'nın Çağrısı Modern Dünyada Yankı Buluyor mu?
04:30 "Modern İnsan, Ruhen ve Kalben İşgal Altında"
06:00 Modern İnsan Mevlana'nın Mesajını Anlamaya Ne Kadar Yakın?
09:15 Mevlana'yı Anlıyor muyuz?
14:30 İbn-i Teymiyye Tasavvufa Karşı mıydı?
17:30 Mevlana, Moğol İstilası Döneminde Nasıl Bir Tutum Sergiledi?
25:30 "Buraya Noksan Gelen Tamamlanır" Sözü Bize Ne Anlatır?
29:30 Mevlana'nın Mesnevi'yi Yazmasına Vesile Olan Müridi: Hüsameddin Çelebi
37:00 Badeli Şair Kime Denir?
44:30 Ariflerin, Yazılarını Dikte Yoluyla Yazdırmasının Sebebi Nedir?
48:00 Mesnevihan Kimdir, Mesnevihanlık nedir?