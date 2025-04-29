Pergelin Ayağı
Tasavvufta Ruh ve Beden İlişkisi | Pergelin Ayağı
Huşu içinde yapılan ibadetler insanı fizyolojik ve psikolojik açıdan nasıl etkiler?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
07:00 Tasavvufi Düşüncede "Arif İnsan" İlhamını Nereden Alır?
12:30 Geleceğin, Geçmişi Etkilemesi Mümkün müdür?
16:30 Düşünce İle Her Şey Değiştirilebilir mi?
21:30 Huşu İçinde Yapılan İbadetler İnsanı Fizyolojik ve Psikolojik Açıdan Nasıl Etkiler?
27:00 İrfan Geleneği Günümüzde Yok mu Sayılıyor?
31:00 Tasavvufun İslam Kültürü ve Pratiği Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
35:30 Tasavvufta Ruh ve Beden İlişkisi
45:30 "İslam Siyaset Teorisi Ciddi Bir Krizdedir"