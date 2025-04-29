Tasavvufta Ruh ve Beden İlişkisi | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

07:00 Tasavvufi Düşüncede "Arif İnsan" İlhamını Nereden Alır?

12:30 Geleceğin, Geçmişi Etkilemesi Mümkün müdür?

16:30 Düşünce İle Her Şey Değiştirilebilir mi?

21:30 Huşu İçinde Yapılan İbadetler İnsanı Fizyolojik ve Psikolojik Açıdan Nasıl Etkiler?

27:00 İrfan Geleneği Günümüzde Yok mu Sayılıyor?

31:00 Tasavvufun İslam Kültürü ve Pratiği Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

35:30 Tasavvufta Ruh ve Beden İlişkisi

45:30 "İslam Siyaset Teorisi Ciddi Bir Krizdedir"