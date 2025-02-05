Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

02:00 Sürekli Tekrarlanan Kavramlar Bireyleri ve Maddeleri Nasıl Şekillendirir?

05:00 Bir Kavramın Sürekli Tekrar Edilmesi Ruhumuzu Nasıl Etkiler?

07:15 İnsan ve Doğa Arasındaki Karşılıklı Şifa İlişkisi

10:00 Esma ve Müsemma Arasındaki İlişki Nasıl Tanımlanır?

16:00 "Allah'ın İsimleri Yalnızca İslam Geleneğinde Muhafaza Edilmiştir"

18:30 İlahi Kaynakların Tercümelerinde Yapılan Hatalar Nasıl Sonuçlar Doğurur?

25:00 Kişinin Kendi Dilinde Dua Etmesi İle Arapça Dua Etmesi Arasında Fark Var mı?

27:27 Günümüz İnsanının Referans Noktaları Ne Yöne Evrildi?

29:15 Sekülerizmin Tarihsel Çıkış Noktaları Nelerdir?

32:30 "Havas Yolunda Gidenlerin Sonları İyi Olmamıştır"

41:00 Hz. Mevlana'ya Göre Ayrılık Derdini Kimler Anlayabilir?

47:00 Anlama Problemi Nasıl Çözülebilir?