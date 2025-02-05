Pergelin Ayağı
Hz. Mevlana'ya Göre Ayrılık Derdini Kimler Anlayabilir? | Pergelin Ayağı
Esma ve Müsemma Arasındaki İlişki Nasıl Tanımlanır?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
02:00 Sürekli Tekrarlanan Kavramlar Bireyleri ve Maddeleri Nasıl Şekillendirir?
05:00 Bir Kavramın Sürekli Tekrar Edilmesi Ruhumuzu Nasıl Etkiler?
07:15 İnsan ve Doğa Arasındaki Karşılıklı Şifa İlişkisi
10:00 Esma ve Müsemma Arasındaki İlişki Nasıl Tanımlanır?
16:00 "Allah'ın İsimleri Yalnızca İslam Geleneğinde Muhafaza Edilmiştir"
18:30 İlahi Kaynakların Tercümelerinde Yapılan Hatalar Nasıl Sonuçlar Doğurur?
25:00 Kişinin Kendi Dilinde Dua Etmesi İle Arapça Dua Etmesi Arasında Fark Var mı?
27:27 Günümüz İnsanının Referans Noktaları Ne Yöne Evrildi?
29:15 Sekülerizmin Tarihsel Çıkış Noktaları Nelerdir?
32:30 "Havas Yolunda Gidenlerin Sonları İyi Olmamıştır"
41:00 Hz. Mevlana'ya Göre Ayrılık Derdini Kimler Anlayabilir?
47:00 Anlama Problemi Nasıl Çözülebilir?