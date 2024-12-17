Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

02:00 751. Yılında Aşkın ve Vuslatın Zaman Ötesi Buluşması, Şeb-i Arus

04:30 Sevgi, Hoşgörü ve Birlik Yolculuğu: Mevlana Celaleddin-i Rumi

07:30 İnsanlığa Işık Tutan Düşünce İnsanı: Mevlana Celaleddin-i Rumi

21:00 Hicret Yolculuğu, Mevlana'nın İlmi ve Manevi Gelişimine Nasıl Yön Verdi?

31:30 Mevlana'nın Babası Bahaeddin Veled, Onun Eğitiminde Nasıl Bir Rol Oynadı?

34:00 Mevlana'nın Ailesinden Aldığı İlmi ve Manevi Miras, Eserlerine Nasıl Yansıdı?