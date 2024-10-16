Zihniyet Değişimi ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi | Pergelin Ayağı

Mahmut Erol Kılıç'ın sunumuyla Pergelin Ayağı programı sizlerle...

Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Pergelin Ayağı, düşünce vadisine açılan bir pencere. Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Pergelin Ayağı'nın bu bölümünde Modernize toplumlara mutluluk getirir mi?, Modern zamanda mutlu olmak mümükün mü?, Tevhidi düşünce anlayışı dünyaya ne söyler?, Modern zaman ve kadim zaman arasındaki fark nedir? sorularını irdeliyoruz.

00:00 Pergelin Ayağı

03:00 Zihniyet Değişimi ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi

07:30 Protestan Ahlak Anlayışı Bireyseldir

09:30 "Dışsallaştırdığımızı Şeytanlaştırmadan İncelememiz Gerekir"

11:30 Gerçeklikler, Günümüz Değerler Sistemine Bağlı Değilse Ortaya 'Kaos' Çıkar

13:15 Namazın Sabitesi Fatiha Suresi'dir

14:30 Modern Zamanda Mutlu Olmak Mümkün mü?

24:00 Tevhidi Düşünce Anlayışı Dünyaya Ne Söyler?

27:50 İnsan Dini Bir Varlıktır, Yaradılışı İtibariyle Kutsaldır

32:30 Modernite, Batıl Olanı Parlatıp Yaldızlama Sanatı Haline Geldi

39:00 Allah'ın Karşısına Muhatap Aldığı Varlık Katmanı İnsandır