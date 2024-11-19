Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt | Pergelin Ayağı

Sözcüklerin Anlamları Dönemlere Göre Değişiklik Gösterir mi?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

02:00 Sözcüklerin Anlamları Dönemlere Göre Değişiklik Gösterir mi?

05:30 "Kelime Bir Cesetse Mana Onun Ruhudur"

07:30 "Mertebe Artmaya Başladıkça İnsan Sayısı Azalır"

09:00 Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt

12:00 "İnsan Kemal Düzeyine Çıkmadığı Sürece Derdinin Ne Olduğunu Bilemez"

17:00 Te'vil Etmek Ne Demektir?

23:00 İnsan Kendini Ne Zaman İdrak Edebilir?

25:15 İnsanın Vatanı Neresidir?

27:00 Modern İnsanın Amacı Her Şeyi Metalaştırmak mı?

31:00 İnsan Kalitemizin Artması İçin Ne Yapmamız Gerekir?

34:00 Modern İnsan 'Bereket' Kavramını Hayatından Çıkarttı"

38:30 Onkoloji Birimlerinde Tedavi Gören Bireylerin Manevi Desteğe İhtiyaçları Var mı?