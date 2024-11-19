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Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt | Pergelin Ayağı 19 Kasım 2024 8. Bölüm
Anlamaya Giden Yolda İlk Aşama Dinlemektir | Pergelin Ayağı 12 Kasım 2024 7. Bölüm
Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı 07 Kasım 2024 6. Bölüm
Değerler Sisteminin Günümüz İçin Önemi - Pergelin Ayağı 31 Ekim 2024 5. Bölüm
Kültürel Erozyonun Sebepleri | Pergelin Ayağı 23 Ekim 2024 4. Bölüm
Zihniyet Değişimi ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi | Pergelin Ayağı 16 Ekim 2024 3. Bölüm
Evrensel Değerler İnsanlığın Ortak Düşünce Havuzudur | Pergelin Ayağı 15 Ekim 2024 2. Bölüm
Modern İnsanın Bir Sabitesi Var mı? | Pergelin Ayağı 15 Ekim 2024 1. Bölüm

Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt | Pergelin Ayağı

Sözcüklerin Anlamları Dönemlere Göre Değişiklik Gösterir mi?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
02:00 Sözcüklerin Anlamları Dönemlere Göre Değişiklik Gösterir mi?
05:30 "Kelime Bir Cesetse Mana Onun Ruhudur"
07:30 "Mertebe Artmaya Başladıkça İnsan Sayısı Azalır"
09:00 Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt
12:00 "İnsan Kemal Düzeyine Çıkmadığı Sürece Derdinin Ne Olduğunu Bilemez"
17:00 Te'vil Etmek Ne Demektir?
23:00 İnsan Kendini Ne Zaman İdrak Edebilir?
25:15 İnsanın Vatanı Neresidir?
27:00 Modern İnsanın Amacı Her Şeyi Metalaştırmak mı?
31:00 İnsan Kalitemizin Artması İçin Ne Yapmamız Gerekir?
34:00 Modern İnsan 'Bereket' Kavramını Hayatından Çıkarttı"
38:30 Onkoloji Birimlerinde Tedavi Gören Bireylerin Manevi Desteğe İhtiyaçları Var mı?

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