Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt | Pergelin Ayağı
Sözcüklerin Anlamları Dönemlere Göre Değişiklik Gösterir mi?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
02:00 Sözcüklerin Anlamları Dönemlere Göre Değişiklik Gösterir mi?
05:30 "Kelime Bir Cesetse Mana Onun Ruhudur"
07:30 "Mertebe Artmaya Başladıkça İnsan Sayısı Azalır"
09:00 Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt
12:00 "İnsan Kemal Düzeyine Çıkmadığı Sürece Derdinin Ne Olduğunu Bilemez"
17:00 Te'vil Etmek Ne Demektir?
23:00 İnsan Kendini Ne Zaman İdrak Edebilir?
25:15 İnsanın Vatanı Neresidir?
27:00 Modern İnsanın Amacı Her Şeyi Metalaştırmak mı?
31:00 İnsan Kalitemizin Artması İçin Ne Yapmamız Gerekir?
34:00 Modern İnsan 'Bereket' Kavramını Hayatından Çıkarttı"
38:30 Onkoloji Birimlerinde Tedavi Gören Bireylerin Manevi Desteğe İhtiyaçları Var mı?