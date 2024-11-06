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Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı 06 Kasım 2024 6. Bölüm
Değerler Sisteminin Günümüz İçin Önemi - Pergelin Ayağı 31 Ekim 2024 5. Bölüm
Kültürel Erozyonun Sebepleri | Pergelin Ayağı 23 Ekim 2024 4. Bölüm
Zihniyet Değişimi ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi | Pergelin Ayağı 16 Ekim 2024 3. Bölüm
Evrensel Değerler İnsanlığın Ortak Düşünce Havuzudur | Pergelin Ayağı 15 Ekim 2024 2. Bölüm
Modern İnsanın Bir Sabitesi Var mı? | Pergelin Ayağı 15 Ekim 2024 1. Bölüm

Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı

Hz. Mevlana, Mesnevi Girişine Neden 'Dinle' İle Başladı?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
04:00 Zaman, Sabitelerin Değişmesinde Etkili mi?
09:00 Günümüz İhtiyaç Sıralamasının Değişim Sebebi Nedir?
12:00 Hz. Mevlana, Mesnevi Girişine Neden 'Dinle' İle Başladı?
17:30 Dinlemek Diğer Eylemlerden Neden Daha Önemli?
23:00 "İleri Toplumlarda Dine Karşı Söylemler Kalmadı"
29:00 Kulak Yalnızca Duyma Eylemini Gerçekleştirmek Mümkün mü?
38:00 Sanal Dünyada Yaratılan Müslüman Algısı
41:00 Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı?
44:30 Modernitenin Bizlere Verdiği En Büyük Zarar Nedir?
48:30 Geçmişten Günümüze Taşımamız Gereken Değerler Sistemi

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