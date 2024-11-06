Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı
Hz. Mevlana, Mesnevi Girişine Neden 'Dinle' İle Başladı?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
04:00 Zaman, Sabitelerin Değişmesinde Etkili mi?
09:00 Günümüz İhtiyaç Sıralamasının Değişim Sebebi Nedir?
12:00 Hz. Mevlana, Mesnevi Girişine Neden 'Dinle' İle Başladı?
17:30 Dinlemek Diğer Eylemlerden Neden Daha Önemli?
23:00 "İleri Toplumlarda Dine Karşı Söylemler Kalmadı"
29:00 Kulak Yalnızca Duyma Eylemini Gerçekleştirmek Mümkün mü?
38:00 Sanal Dünyada Yaratılan Müslüman Algısı
41:00 Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı?
44:30 Modernitenin Bizlere Verdiği En Büyük Zarar Nedir?
48:30 Geçmişten Günümüze Taşımamız Gereken Değerler Sistemi