Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı

Hz. Mevlana, Mesnevi Girişine Neden 'Dinle' İle Başladı?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

04:00 Zaman, Sabitelerin Değişmesinde Etkili mi?

09:00 Günümüz İhtiyaç Sıralamasının Değişim Sebebi Nedir?

12:00 Hz. Mevlana, Mesnevi Girişine Neden 'Dinle' İle Başladı?

17:30 Dinlemek Diğer Eylemlerden Neden Daha Önemli?

23:00 "İleri Toplumlarda Dine Karşı Söylemler Kalmadı"

29:00 Kulak Yalnızca Duyma Eylemini Gerçekleştirmek Mümkün mü?

38:00 Sanal Dünyada Yaratılan Müslüman Algısı

41:00 Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı?

44:30 Modernitenin Bizlere Verdiği En Büyük Zarar Nedir?

48:30 Geçmişten Günümüze Taşımamız Gereken Değerler Sistemi