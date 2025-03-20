Pergelin Ayağı
Tasavvufta Zahid Kavramı Nasıl Tanımlanır? | Pergelin Ayağı
Sözlerin Derinliğine Kimler Varabilir?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
06:00 Tasavvufta Zahid Kavramı Nasıl Tanımlanır?
13:00 Zahid, Dünya İle İlişkisini Nasıl Düzenler?
22:00 Tasavvufta "Sarhoşluk" Kavramı Manevi Bir Hal Olarak Nasıl Yorumlanır?
26:30 Arifleri Kimler Anlayabilir?
31:00 Esma-ül Hüsna'nın İnsanlarda Yansıması
36:30 Sözlerin Derinliğine Kimler Varabilir?