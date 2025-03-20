Tasavvufta Zahid Kavramı Nasıl Tanımlanır? | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

06:00 Tasavvufta Zahid Kavramı Nasıl Tanımlanır?

13:00 Zahid, Dünya İle İlişkisini Nasıl Düzenler?

22:00 Tasavvufta "Sarhoşluk" Kavramı Manevi Bir Hal Olarak Nasıl Yorumlanır?

26:30 Arifleri Kimler Anlayabilir?

31:00 Esma-ül Hüsna'nın İnsanlarda Yansıması

36:30 Sözlerin Derinliğine Kimler Varabilir?