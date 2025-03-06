Pergelin Ayağı
Bedenin Açlığı, Ruhun Doyumu: Oruç | Pergelin Ayağı
İslam Kültür ve Geleneğinde Ramazan Ayı Nasıl Karşılanır?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
02:00 Dini Günler, Bireyin İçsel Yolculuğuna Nasıl Katkı Sağlar?
04:00 İslam Kültür ve Geleneğinde Ramazan Ayı Nasıl Karşılanır?
06:00 Bilim ve İslam'ın Birbirini Tamamlayıcı Rolü
07:12 Usul ve Esasların İnsan Hayatındaki Önemi
13:00 Hz. Mevlana'nın Manevi İkliminde "Ramazan"
17:00 Oruç, Ruhu Terbiye Etmek midir?
20:15 Bedenin Açlığı, Ruhun Doyumu: Oruç
26:00 Birlik ve Beraberlik Ruhunu Tesis Etmede Ramazan Ayının Önemi
29:30 Nefisten Hakk'a Uzanan Manevi Yükseliş
34:00 Niyazi- Mısri, Dünya ve Ahiret Hayatı Arasındaki İlişkiyi Nasıl Tasvir Eder?
40:00 Zahidler Cenneti Nasıl Tasvir Eder?