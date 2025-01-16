İbadetlerde Şekil ve Mânâ | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

02:00 "Ayrılıktan Parçalanmış Bir Yürek" İfadesinden Ne Anlamalıyız?

04:00 Mesnevi'ye Göre Ney'in Hikayesi

08:00 Parçalanmış Bir Yürek" İfadesi, Ruhsal Acının Bedensel Bir Karşılığı mıdır?

10:00 Tasavvufta, "Halvetten Sonra Celvet Gelir" İfadesinde Anlatılmak İstenen Nedir?

14:00 Namazın Tasavvufi ve Manevi Yönleri

18:30 İbadetlerde Şekil ve Mana

21:15 İbadetlerdeki Şekil Farklılıklarının Sebebi Nedir?

29:00 Mezheplere Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

32:00 Mezhepler Arası Hüküm Farklılıkları Neden Kaynaklanır?

36:00 Seküler Kavramının Ortaya Çıkış Süreci

40:00 Hristiyan Tarikatlarından Olan Karmelitlerde Susma Orucu Neden Yapılır?

48:00 "Seyrüsülük Aynı Zamanda Bir Savaştır"