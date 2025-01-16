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Pergelin Ayağı

İbadetlerde Şekil ve Mânâ | Pergelin Ayağı

"Ayrılıktan Parçalanmış Bir Yürek" İfadesinden Ne Anlamalıyız?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
02:00 "Ayrılıktan Parçalanmış Bir Yürek" İfadesinden Ne Anlamalıyız?
04:00 Mesnevi'ye Göre Ney'in Hikayesi
08:00 Parçalanmış Bir Yürek" İfadesi, Ruhsal Acının Bedensel Bir Karşılığı mıdır?
10:00 Tasavvufta, "Halvetten Sonra Celvet Gelir" İfadesinde Anlatılmak İstenen Nedir?
14:00 Namazın Tasavvufi ve Manevi Yönleri
18:30 İbadetlerde Şekil ve Mana
21:15 İbadetlerdeki Şekil Farklılıklarının Sebebi Nedir?
29:00 Mezheplere Neden İhtiyaç Duyulmuştur?
32:00 Mezhepler Arası Hüküm Farklılıkları Neden Kaynaklanır?
36:00 Seküler Kavramının Ortaya Çıkış Süreci
40:00 Hristiyan Tarikatlarından Olan Karmelitlerde Susma Orucu Neden Yapılır?
48:00 "Seyrüsülük Aynı Zamanda Bir Savaştır"

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Pergelin Ayağı

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