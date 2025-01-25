VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN

Pergelin Ayağı

Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler? | Pergelin Ayağı

Halvet, İnsanın Manevi Yolculuğunda Denge Kurmasını Nasıl Sağlar?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
03:00 Sufiler, Hangi Metodu Kullanır?
07:00 Halvetin Tasavvuftaki Yeri Nedir?
09:00 Halvet Günümüzde Nasıl Uygulanır?
11:00 Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler?
13:00 Halvet, İnsanın Manevi Yolculuğunda Denge Kurmasını Nasıl Sağlar?
14:30 İtikat ve Halvet Arasındaki Fark Nedir?
19:00 Halvet, İnsanı Nasıl Olgunlaştırır?
29:00 Halvet ve Celvet Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?
31:00 Celvet, Halvetin Zıttı mıdır?
36:00 Modern Dünya, İnsanın Yalnız Kalmasına Engel mi Oluyor?
44:00 Halvet ve Celvet, İnsanın Kendi İç Dünyasını Nasıl Şekillendirir?

Daha Fazla Göster

Pergelin Ayağı

Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler? | Pergelin Ayağı
İbadetlerde Şekil ve Mânâ | Pergelin Ayağı
Mevlana'nın Çağrısı Modern Dünyada Yankı Buluyor mu? | Pergelin Ayağı
Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin Düşünce Dünyası | Pergelin Ayağı
Sevgi, Hoşgörü ve Birlik Yolculuğu: Mevlana Celaleddin-i Rumi | Pergelin Ayağı
Neyzen Kimi Sembolize Eder? | Pergelin Ayağı
Tasavvufun Toplum Üzerindeki Etkisi | Pergelin Ayağı
İbadetlerin Manasına Yönelmek Neden Önemli? | Pergelin Ayağı
Susmanın ve Konuşmanın Ölçüsü: Samt | Pergelin Ayağı
Anlamaya Giden Yolda İlk Aşama Dinlemektir | Pergelin Ayağı
Müslümanların Reforma İhtiyacı Var mı? | Pergelin Ayağı
Değerler Sisteminin Günümüz İçin Önemi - Pergelin Ayağı
Kültürel Erozyonun Sebepleri | Pergelin Ayağı
Zihniyet Değişimi ve Toplumsal Dönüşüme Etkisi | Pergelin Ayağı
Evrensel Değerler İnsanlığın Ortak Düşünce Havuzudur | Pergelin Ayağı
Modern İnsanın Bir Sabitesi Var mı? | Pergelin Ayağı

Diğer Programlar

TÜMÜ
-->

66. Bölüm

-->

8. Bölüm

-->

34. Bölüm

-->

58. Bölüm

-->

70. Bölüm

-->

28. Bölüm

-->

30. Bölüm

CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı