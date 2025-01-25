Pergelin Ayağı
Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler? | Pergelin Ayağı
Halvet, İnsanın Manevi Yolculuğunda Denge Kurmasını Nasıl Sağlar?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
03:00 Sufiler, Hangi Metodu Kullanır?
07:00 Halvetin Tasavvuftaki Yeri Nedir?
09:00 Halvet Günümüzde Nasıl Uygulanır?
11:00 Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler?
13:00 Halvet, İnsanın Manevi Yolculuğunda Denge Kurmasını Nasıl Sağlar?
14:30 İtikat ve Halvet Arasındaki Fark Nedir?
19:00 Halvet, İnsanı Nasıl Olgunlaştırır?
29:00 Halvet ve Celvet Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?
31:00 Celvet, Halvetin Zıttı mıdır?
36:00 Modern Dünya, İnsanın Yalnız Kalmasına Engel mi Oluyor?
44:00 Halvet ve Celvet, İnsanın Kendi İç Dünyasını Nasıl Şekillendirir?