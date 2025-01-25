Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler? | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

03:00 Sufiler, Hangi Metodu Kullanır?

07:00 Halvetin Tasavvuftaki Yeri Nedir?

09:00 Halvet Günümüzde Nasıl Uygulanır?

11:00 Halvet, İnsan Hayatını Nasıl Etkiler?

13:00 Halvet, İnsanın Manevi Yolculuğunda Denge Kurmasını Nasıl Sağlar?

14:30 İtikat ve Halvet Arasındaki Fark Nedir?

19:00 Halvet, İnsanı Nasıl Olgunlaştırır?

29:00 Halvet ve Celvet Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır?

31:00 Celvet, Halvetin Zıttı mıdır?

36:00 Modern Dünya, İnsanın Yalnız Kalmasına Engel mi Oluyor?

44:00 Halvet ve Celvet, İnsanın Kendi İç Dünyasını Nasıl Şekillendirir?