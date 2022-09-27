20. Bölüm "Rasim Özdenören üslubu"

Rasim Özdenören neden şiire değil de öyküye yöneldi?

28 Eylül 2022 | 07:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

Rasim Özdenören öykülerinde nasıl bir dil ve üslup kullanıyor? Rasim Özdenören geçtiğimiz aylarda Vav TV'ye röportaj vermişti. Yedi Güzel Adam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ve Yedi Güzel Adam'ın Cahit Zarifoğlu'nun şiir kitabının ismi olduğunu belirten Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam'ın sadece bir imge olduğunun altını çizdi.

00:00 İki Mısra Arası 02:00 Rasim Özdenören: "Öykülerimin başı ve sonu önceden bellidir, düşünülmüştür." 05:30 Rasim Özdenören neden şiire değil de öyküye yöneldi? 08:30 Özdenören'e Göre Öykü ve Hikayenin Farkı 18:00 Özdenören'in Yorumuyla Geçmiş ve Günümüz Edebiyatı 24:00 Yazı ve Boşluk 28:00 Yedi Güzel Adam Kimdir? 33:00 "Yedi Güzel Adam" Birbirinden Etkilendi mi? 37:00 Rasim ve Alâeddin Özdenören Kardeşler 39:00 Rasim Özdenören Türk Edebiyatını yorumluyor 42:00 Rasim Özdenören'in Öykülerinin Arka Planı

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