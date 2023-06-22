Şiirde Eskilik ve Yenilik | İki Mısra Arası

Bu bölüme Akademisyen / Yazar Metin Kayahan Özgül konuk oldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "edebiyatın içindeki problematikler "konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Akademisyen / Yazar Metin Kayahan Özgül oldu.

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00:00 İki Mısra Arası

03:35 Edebiyatın içindeki problematikler nelerdir?

5:33 Edebiyatın edep ile ilgisi var mı?

7:30 Edebiyata hangi açıdan bakmak ona zarar verir?

11:43 Şiirin tanımı yapılabilir mi?

21:08 Şiirin tanımını yapma sorununun temel sebebi nedir?

23:30 Şair ve nâzım arasında nasıl bir fark var?

29:33 Şairler neden deprem şiiri yazmadı?

30:12 Şiir nasıl estetize olur?

31:50 Şiirde geleneğin değişimi

34:21 Şiir şuurla mı yazılır?

36:45 Şiirde eskilik ve yenilik ne anlam ifade ediyor?

38:37 Yenilik ve eskilik izafi durumlar mı?