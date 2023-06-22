VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Şiirde Eskilik ve Yenilik | İki Mısra Arası 22 Haziran 2023 | 107. Bölüm
Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası 13 Haziran 2023 | 106. Bölüm
105. Bölüm | Abdullah Harmancı - Hüseyin Akın 09 Haziran 2023 | 105. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 103. Bölüm
Abdülhak Şinasi Hisar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Fikir, Üslup ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 101. Bölüm
100. Bölüm | Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan 23 Mayıs 2023 | 100. Bölüm
Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 98. Bölüm
Modern Türk Edebiyatında "Rumeli" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Divan Şiiri Estetiği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 94. Bölüm
II. Bayezid Dönemi Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Şairler ve İlk Dizeleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Edebiyatımızda Depremin İzleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Roman Sanatı ve Toplum I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Yunus Karadağ I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Hz. Yusuf Kıssası I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Kendilik ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 83. Bölüm
L Çizen Adam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Edebiyat Sosyolojisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Sait Faik Abasıyanık I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Sezai Karakoç ve İkinci Yeni I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 79. Bölüm
Sezai Karakoç I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Hayatı Şiirle Yaşamak I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Modernizm ve Gelenek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Türk Romanının Tipolojisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Tarih Yazıcılığı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Divan Şairinin Mevsimi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Necip Tosun Öykücülüğü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Edebiyat ve Sinema İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Sinema ve Edebi Uyarlamalar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Şiirin İçindeki Hayat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Edebiyat ve Eğitim I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Edebiyat ve Şiir I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Şiirde İmge I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Şiirin Tanımında Öznellik I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Şiirin Gerçeklikle İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Cahit Zarifoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Şiirin Etkileyiciliği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Necip Fazıl Kısakürek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Şiir ve Hayat Dengesi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Küçürek Öykünün Özellikleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Edebiyatımızda İstanbul I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Modern Türk Şiirinde Naatlar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Kahve ve Kahvehane Kültürü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Öyküler ve Gerçek Yaşam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Yeni Edebiyat ve Modern Öykü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Yaşamla Bütünleşen Şiir I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Türkü Sözlerinin Şiir Değeri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Serap Kadıoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Hızırla Kırk Saat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Çok Sesli Şiir Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Nazirecilik Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Cihan Aktaş I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Naime Erkovan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Saadettin Acar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Mehmet Narlı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Abdullah Harmancı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hakan Arslanbenzer I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Recep Garip I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Yıldız Ramazanoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Bülent Parlak I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Rasim Özdenören üslubu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ali Haydar Haksal I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Ercan Yılmaz I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Adem Turan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hasibe Çerko I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Cengizhan Orakçı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Hüseyin Akın I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Şakir Kurtulmuş I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Alim Kahraman I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Özcan Ünlü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Mustafa Özçelik I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Dursun Ali Tökel I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Ali Ayçil I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Dursun Gürlek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Hasan Akay I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Şeref Akbaba I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Ali Ural I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Nurullah Genç I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Şiirde Eskilik ve Yenilik | İki Mısra Arası

Bu bölüme Akademisyen / Yazar Metin Kayahan Özgül konuk oldu.

İki Mısra Arası'nda bu hafta "edebiyatın içindeki problematikler "konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Akademisyen / Yazar Metin Kayahan Özgül oldu.

İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

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00:00 İki Mısra Arası

03:35 Edebiyatın içindeki problematikler nelerdir?

5:33 Edebiyatın edep ile ilgisi var mı?

7:30 Edebiyata hangi açıdan bakmak ona zarar verir?

11:43 Şiirin tanımı yapılabilir mi?

21:08 Şiirin tanımını yapma sorununun temel sebebi nedir?

23:30 Şair ve nâzım arasında nasıl bir fark var?

29:33 Şairler neden deprem şiiri yazmadı?

30:12 Şiir nasıl estetize olur?

31:50 Şiirde geleneğin değişimi

34:21 Şiir şuurla mı yazılır?

36:45 Şiirde eskilik ve yenilik ne anlam ifade ediyor?

38:37 Yenilik ve eskilik izafi durumlar mı?

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