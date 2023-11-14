Sezai Karakoç'un Şiir Coğrafyası | İki Mısra Arası
Bu bölümde Şair-Yazar Ahmet Edip Başaran ile Sezai Karakoç şiirinin ruhu ve özü konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası programının bu haftaki konuğu, Şair-Yazar Ahmet Edip Başaran oldu. Bu bölümde "Sezai Karakoç şiirinin ruhu ve özü" konusu konuşuldu.
01:40 Sezai Karakoç'un Şiir Coğrafyası
04:40 Sezai Karakoç kavram merkezinde bize neler söyler?
07:40 Sezai Karakoç şiirinin ruhu ve özü
09:00 Ahmet Edip Başaran / Persona Non Grata
15:20 Sezai Karakoç, çağın problemlerine karşı nasıl bir reçete sunuyor?
19:45 Sezai Karakoç'un kavramsal ipuçları
23:00 "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiiri hangi şehri anlatıyor?
37:31 Sezai Karakoç "Masal" şiirinde Batı'ya dair ne söyler?