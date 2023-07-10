VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler | İki Mısra Arası 10 Temmuz 2023 | 110. Bölüm
Kızının dilinden Cahit Zarifoğlu | İki Mısra Arası 03 Temmuz 2023 | 109. Bölüm
Kurban Bayramı | İki Mısra Arası 27 Haziran 2023 | 108. Bölüm
Şiirde Eskilik ve Yenilik | İki Mısra Arası 22 Haziran 2023 | 107. Bölüm
Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası 13 Haziran 2023 | 106. Bölüm
105. Bölüm | Abdullah Harmancı - Hüseyin Akın 09 Haziran 2023 | 105. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 103. Bölüm
Abdülhak Şinasi Hisar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Fikir, Üslup ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 101. Bölüm
100. Bölüm | Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan 23 Mayıs 2023 | 100. Bölüm
Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 98. Bölüm
Modern Türk Edebiyatında "Rumeli" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 97. Bölüm
Divan Şiiri Estetiği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 94. Bölüm
II. Bayezid Dönemi Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Şairler ve İlk Dizeleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Edebiyatımızda Depremin İzleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Roman Sanatı ve Toplum I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 88. Bölüm
Yunus Karadağ I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 87. Bölüm
Hz. Yusuf Kıssası I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 85. Bölüm
Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 84. Bölüm
Kendilik ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 83. Bölüm
L Çizen Adam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 82. Bölüm
Edebiyat Sosyolojisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 81. Bölüm
Sait Faik Abasıyanık I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 80. Bölüm
Sezai Karakoç ve İkinci Yeni I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 79. Bölüm
Sezai Karakoç I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 78. Bölüm
Hayatı Şiirle Yaşamak I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 77. Bölüm
Modernizm ve Gelenek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 76. Bölüm
Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 75. Bölüm
Türk Romanının Tipolojisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 74. Bölüm
Tarih Yazıcılığı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 73. Bölüm
Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 72. Bölüm
Divan Şairinin Mevsimi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 71. Bölüm
Necip Tosun Öykücülüğü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 70. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 69. Bölüm
Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 68. Bölüm
Edebiyat ve Sinema İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 67. Bölüm
Sinema ve Edebi Uyarlamalar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 66. Bölüm
Şiirin İçindeki Hayat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 65. Bölüm
Edebiyat ve Eğitim I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 64. Bölüm
Edebiyat ve Şiir I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 63. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 62. Bölüm
Şiirde İmge I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 61. Bölüm
Şiirin Tanımında Öznellik I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 60. Bölüm
Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 59. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 58. Bölüm
Şiirin Gerçeklikle İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 57. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 56. Bölüm
Cahit Zarifoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 55. Bölüm
Şiirin Etkileyiciliği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 54. Bölüm
Necip Fazıl Kısakürek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 53. Bölüm
Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 52. Bölüm
Şiir ve Hayat Dengesi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 51. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 50. Bölüm
Küçürek Öykünün Özellikleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 49. Bölüm
Edebiyatımızda İstanbul I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 48. Bölüm
Modern Türk Şiirinde Naatlar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 47. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 46. Bölüm
Kahve ve Kahvehane Kültürü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 45. Bölüm
Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 44. Bölüm
Öyküler ve Gerçek Yaşam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 43. Bölüm
Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Yeni Edebiyat ve Modern Öykü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Yaşamla Bütünleşen Şiir I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Türkü Sözlerinin Şiir Değeri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Serap Kadıoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Hızırla Kırk Saat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Çok Sesli Şiir Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Nazirecilik Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Cihan Aktaş I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Naime Erkovan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Saadettin Acar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Mehmet Narlı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Abdullah Harmancı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Hakan Arslanbenzer I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Recep Garip I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Yıldız Ramazanoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Bülent Parlak I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
Rasim Özdenören üslubu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 20. Bölüm
Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 19. Bölüm
Ali Haydar Haksal I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Ercan Yılmaz I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Adem Turan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Hasibe Çerko I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Cengizhan Orakçı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
Hüseyin Akın I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Şakir Kurtulmuş I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Alim Kahraman I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Özcan Ünlü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Mustafa Özçelik I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Dursun Ali Tökel I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Ali Ayçil I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Dursun Gürlek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Hasan Akay I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Şeref Akbaba I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Ali Ural I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Nurullah Genç I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler | İki Mısra Arası

İnsana yazma isteği nereden gelir?

Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Yazar Özlem Metin oldu. Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler konusu irdelendi.

İki Mısra Arası 110. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası
06:33 Zor olan öykünün son satırını mı yazmaktır?
08:54 İnsana yazma isteği nereden gelir?
11:03 Genç öykücüler adlandırılması kimler içindir?
13:00 Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler
27:50 Öyküler kişinin kaleminde nasıl şekillenir?
28:50 Öykü karakterleri nasıl oluşur?
38:40 Edebiyat yapmak ne anlama gelir?

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