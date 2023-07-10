Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler | İki Mısra Arası

İnsana yazma isteği nereden gelir?

Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Yazar Özlem Metin oldu. Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler konusu irdelendi.

İki Mısra Arası 110. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

06:33 Zor olan öykünün son satırını mı yazmaktır?

08:54 İnsana yazma isteği nereden gelir?

11:03 Genç öykücüler adlandırılması kimler içindir?

13:00 Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler

27:50 Öyküler kişinin kaleminde nasıl şekillenir?

28:50 Öykü karakterleri nasıl oluşur?

38:40 Edebiyat yapmak ne anlama gelir?