Masalların İnsanlığa Verdiği Ortak Mesajlar | İki Mısra Arası
Masalların insanlığa verdiği ortak mesajlar nelerdir?
İki Mısra Arası'na bu hafta, konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Edebiyatımızda Binbir Gece Masalları
14:00 Binbir Gece Masalları bugüne kadar neden hiç özgün metninden çevrilmedi?
21:30 Masalların temel meselesi nedir?
25:30 Binbir Gece Masalları'nın insanlığa verdiği ortak mesajlar
40:00 Binbir Gece Masalları'ndan Seçkiler