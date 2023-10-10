Masalların İnsanlığa Verdiği Ortak Mesajlar | İki Mısra Arası

Masalların insanlığa verdiği ortak mesajlar nelerdir?

İki Mısra Arası'na bu hafta, konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle yayında...

00:00 İki Mısra Arası



02:00 Edebiyatımızda Binbir Gece Masalları



14:00 Binbir Gece Masalları bugüne kadar neden hiç özgün metninden çevrilmedi?



21:30 Masalların temel meselesi nedir?



25:30 Binbir Gece Masalları'nın insanlığa verdiği ortak mesajlar



40:00 Binbir Gece Masalları'ndan Seçkiler