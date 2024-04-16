Bir Şair Gücünü Nereden Alır? | İki Mısra Arası

Jübile Nedir, Ölçüleri Nelerdir?

Vav TV İki Mısra Arası programına bu hafta Dr. İbrahim Öztürkçü konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

04:00 Edebiyat Ödülleri ve Jübileler

06:30 Edebiyat Ödüllerinin Tarihçesi

09:30 Bir Şair Veya Yazar Gücünü Nereden Alır?

11:15 Jübile Nedir, Ölçüleri Nelerdir?

29:00 "Şairi Ölümsüz Kılan Söylemin Gücüdür"

36:00 Jübile Geleneği Ne Zaman Yaygınlaşmıştır?