Bir Şair Gücünü Nereden Alır? | İki Mısra Arası
Jübile Nedir, Ölçüleri Nelerdir?
Vav TV İki Mısra Arası programına bu hafta Dr. İbrahim Öztürkçü konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
04:00 Edebiyat Ödülleri ve Jübileler
06:30 Edebiyat Ödüllerinin Tarihçesi
09:30 Bir Şair Veya Yazar Gücünü Nereden Alır?
11:15 Jübile Nedir, Ölçüleri Nelerdir?
29:00 "Şairi Ölümsüz Kılan Söylemin Gücüdür"
36:00 Jübile Geleneği Ne Zaman Yaygınlaşmıştır?