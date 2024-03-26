Edebiyat ve Sinemada Ramazan Temsilleri | İki Mısra Arası
Klasik Edebiyat ve Yeni Edebiyat arasında nasıl bir Ramazan algısı oluştu?
İki Mısra Arası programının bu bölümüne Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Prof. Dr. Mehmet Güneş konuk oldu.
02:00 Edebiyat ve Sinemada Ramazan Temsilleri
03:30 Ramazan Edebiyatı mı Ramazan Temsili mi?
06:00 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Medeniyet Krizinden Kastı Nedir?
08:05 Klasik Edebiyat ve Yeni Edebiyat Arasında Nasıl Bir Ramazan Algısı Oluştu?
11:05 Gelecek Nesiller Ramazanı Nasıl Algılayacak?
12:05 Sosyal Hayatta Ramazan Nasıl Algılanıyor?
17:20 Yahya Kemal'in "Ezansız Semtler" Metninin Hikayesi
21:30 Türk Sinemasında ve TV Dizilerinde Ramazan Temsilleri
29:30 Dizi ve Filmlerde Ramazan Algısı
37:00 Türk Sinemasında ve TV Dizilerinde Ramazan Temsilleri
40:30 Modern ve Postmodern Dönemde Ramazan Algısı
50:00 Türk Sinemasının Bir Grameri Var mı?