Edebiyat ve Sinemada Ramazan Temsilleri | İki Mısra Arası

Klasik Edebiyat ve Yeni Edebiyat arasında nasıl bir Ramazan algısı oluştu?

İki Mısra Arası programının bu bölümüne Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Prof. Dr. Mehmet Güneş konuk oldu.

02:00 Edebiyat ve Sinemada Ramazan Temsilleri

03:30 Ramazan Edebiyatı mı Ramazan Temsili mi?

06:00 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Medeniyet Krizinden Kastı Nedir?

08:05 Klasik Edebiyat ve Yeni Edebiyat Arasında Nasıl Bir Ramazan Algısı Oluştu?

11:05 Gelecek Nesiller Ramazanı Nasıl Algılayacak?

12:05 Sosyal Hayatta Ramazan Nasıl Algılanıyor?

17:20 Yahya Kemal'in "Ezansız Semtler" Metninin Hikayesi

21:30 Türk Sinemasında ve TV Dizilerinde Ramazan Temsilleri

29:30 Dizi ve Filmlerde Ramazan Algısı

37:00 Türk Sinemasında ve TV Dizilerinde Ramazan Temsilleri

40:30 Modern ve Postmodern Dönemde Ramazan Algısı

50:00 Türk Sinemasının Bir Grameri Var mı?