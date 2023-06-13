VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası 13 Haziran 2023 01:06
105. Bölüm | Abdullah Harmancı - Hüseyin Akın 09 Haziran 2023 04:06
Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Abdülhak Şinasi Hisar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Fikir, Üslup ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
100. Bölüm | Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan 23 Mayıs 2023 03:05
Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Modern Türk Edebiyatında "Rumeli" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Divan Şiiri Estetiği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
II. Bayezid Dönemi Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şairler ve İlk Dizeleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyatımızda Depremin İzleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Roman Sanatı ve Toplum I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Yunus Karadağ I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hz. Yusuf Kıssası I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Kendilik ve Edebiyat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
L Çizen Adam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyat Sosyolojisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Sait Faik Abasıyanık I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Sezai Karakoç ve İkinci Yeni I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Sezai Karakoç I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hayatı Şiirle Yaşamak I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Modernizm ve Gelenek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Türk Romanının Tipolojisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Tarih Yazıcılığı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Divan Şairinin Mevsimi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Necip Tosun Öykücülüğü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyat ve Sinema İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Sinema ve Edebi Uyarlamalar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiirin İçindeki Hayat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyat ve Eğitim I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyat ve Şiir I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiirde İmge I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiirin Tanımında Öznellik I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiirin Gerçeklikle İlişkisi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Cahit Sıtkı Tarancı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Cahit Zarifoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiirin Etkileyiciliği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Necip Fazıl Kısakürek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiir ve Hayat Dengesi I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Küçürek Öykünün Özellikleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyatımızda İstanbul I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Modern Türk Şiirinde Naatlar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Kahve ve Kahvehane Kültürü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Öyküler ve Gerçek Yaşam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Yeni Edebiyat ve Modern Öykü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Yaşamla Bütünleşen Şiir I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Türkü Sözlerinin Şiir Değeri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Serap Kadıoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hızırla Kırk Saat I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Çok Sesli Şiir Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Nazirecilik Geleneği I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Cihan Aktaş I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Naime Erkovan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Saadettin Acar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Mehmet Narlı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Abdullah Harmancı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hakan Arslanbenzer I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Recep Garip I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Ersin Nazif Gürdoğan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Yıldız Ramazanoğlu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Bülent Parlak I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Rasim Özdenören üslubu I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Ali Haydar Haksal I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Ercan Yılmaz I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Adem Turan I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hasibe Çerko I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Cengizhan Orakçı I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hüseyin Akın I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şakir Kurtulmuş I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Alim Kahraman I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Özcan Ünlü I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Mustafa Özçelik I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Mehmet Nuri Yardım I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Dursun Ali Tökel I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Ali Ayçil I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Dursun Gürlek I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Hasan Akay I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Şeref Akbaba I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Ali Ural I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06
Nurullah Genç I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 04:06

Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası

Bu bölümde Yazar Elyesa Koytak ile "Modern Türk Şiiri" konuşuldu.

Şiirin malzemesi hayatın içinde mi aranmalı? Şiir hangi alanlarda yönlendirici bir kimliğe bürünüyor? Mehmet Akif'in şiirini okunabilir kılan şey nedir? Bireysel şiir ortak duyguları ifade edebiliyorlar mı?

İki Mısra Arası'na bu hafta, Yazar Elyesa Koytak konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Modern Türk Şiirinin Gelişimi

06:45 Şiirin malzemesi hayatın içinde mi aranmalı?

08:15 Şiir hangi alanlarda yönlendirici bir kimliğe bürünüyor?

11:05 Şiirin gidişatı nereye doğru evriliyor?

12:00 Şiir romantizmin aracı mıdır?

15:15 Şiirin kalitesini ne belirler?

17:00 Mehmet Akif'in şiirini okunabilir kılan şey nedir?

19:30 Şiir Türk insanı için ne anlam ifade ediyor?

28:00 "Anlamın Kıyameti" ne anlama geliyor?

30:00 Şiir nesneleşebilir mi?

38:00 Şiiri anlamak nasıl mümkündür?

40:00 "Uzayda Yazılan Şiir" ne anlama geliyor?

45:00 Bireysel şiir ortak duyguları ifade edebiliyorlar mı?

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Deprem Özel
-->
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
-->
Kameraman Gözüyle
-->
İnsana Değer
-->
Mürekkep Damlaları
-->
Millet Kıraathanesi
-->
Cümle Kapısı
-->
Enderun Sohbetleri
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı