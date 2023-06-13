Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası

Bu bölümde Yazar Elyesa Koytak ile "Modern Türk Şiiri" konuşuldu.

Şiirin malzemesi hayatın içinde mi aranmalı? Şiir hangi alanlarda yönlendirici bir kimliğe bürünüyor? Mehmet Akif'in şiirini okunabilir kılan şey nedir? Bireysel şiir ortak duyguları ifade edebiliyorlar mı?

İki Mısra Arası'na bu hafta, Yazar Elyesa Koytak konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Modern Türk Şiirinin Gelişimi

06:45 Şiirin malzemesi hayatın içinde mi aranmalı?

08:15 Şiir hangi alanlarda yönlendirici bir kimliğe bürünüyor?

11:05 Şiirin gidişatı nereye doğru evriliyor?

12:00 Şiir romantizmin aracı mıdır?

15:15 Şiirin kalitesini ne belirler?

17:00 Mehmet Akif'in şiirini okunabilir kılan şey nedir?

19:30 Şiir Türk insanı için ne anlam ifade ediyor?

28:00 "Anlamın Kıyameti" ne anlama geliyor?

30:00 Şiir nesneleşebilir mi?

38:00 Şiiri anlamak nasıl mümkündür?

40:00 "Uzayda Yazılan Şiir" ne anlama geliyor?

45:00 Bireysel şiir ortak duyguları ifade edebiliyorlar mı?