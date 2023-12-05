Edebiyat, Mitler ve Semboller | İki Mısra Arası

Bu bölümde Yazar Dursun Ali Tökel ile mitoloji ve mitler konuşuldu.

"Mitler mi edebiyatı, edebiyat mı mitleri besler?" sorusu, edebiyat ile mitoloji arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik derin bir düşünceyi içerir. Mitler yanlış inanışlar mıdır? Günümüzde mitler hangi şekilde varlığını sürdürüyor? Mit ile din arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu bölümde Yazar Dursun Ali Tökel ile edebiyat, mitler ve semboller konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

Edebiyat ve mitoloji, insanlık tarihinde birbirini etkileyen ve besleyen önemli unsurlardır. Mitler, kültürel mirasımızın temel taşlarıdır ve toplumların değerleri, inançları, ritüelleri ve hatta dünya görüşleri üzerinde büyük etkilere sahiptir. Edebiyat da bu mitlerin etkisi altında şekillenir ve mitleri besler.

00:00 İki Mısra Arası

03:00 İnsanın anlamlandırma ihtiyacı: Mitoloji ve Mitler

06:00 Edebiyat, mitler ve semboller

09:00 Mit, Destan ve Efsane birbirinden hangi yönleriyle ayrılır?

15:00 Geçmişten bugüne kutsal inanışlarımız: Mitoloji ve Mitler

20:00 Edebiyat, mitler ve semboller

21:30 Günümüzde mitler hangi şekilde varlığını sürdürüyor?

32:00 Mit ile din arasında nasıl bir ilişki vardır?

34:30 Mitsiz yaşamak mümkün mü?

36:00 Mit ile din arasında

37:45 Mitler yanlış inanışlar mıdır?

39:00 Günümüzde mitlerin kullanım amacı mı değişti?

42:30 Mitler mi edebiyatı, edebiyat mı mitleri besler?