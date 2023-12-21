Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu | İki Mısra Arası
Bu bölümde Yazar Zeki Bulduk ile Kudüs'ü yazan şairler konuşuldu.
İki Mısra Arası programının bu bölümünde Yazar Zeki Bulduk ile "Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
00:08 Anneler ve Kudüs / Nuri Pakdil
02:42 Şiir Coğrafyasında "Kudüs"
03:29 Nuri Pakdil'in "Anneler ve Kudüsler" Şiiri
08:54 Türk Edebiyatının Kudüs Şairi: Nuri Pakdil
11:08 Alınyazısı Saati - Kudüs / Sezai Karakoç
15:58 Sezai Karakoç'un Kudüs Tanımlaması: Gökte Yapılıp Yere İndirilen Şehir
25:02 Mescid-i Aksa Şiirinde "Çocuk ve Mescid-i Aksa"
33:17 Zarifoğlu'nun Topluma Dönük Bir Anlayışla Kaleme Aldığı "Daralan Vakitler" Şiiri
36:15 Kudüs'ü Yazan Şairlerin Ortak Vurgusu Nedir?