Türk Edebiyatında eleştiri | İki Mısra Arası

Eleştiri neden denemeye benzetiliyor?

Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Hakan Arslanbezer oldu. Bu bölümde "Türk Edebiyatında eleştiri" konuşuldu. İki Mısra Arası 112. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

Eleştiri neden denemeye benzetiliyor?

Şiir eleştirisi mi eleştirel deneme mi?

Türk Edebiyatında eleştirinin çıkış noktası neresidir?

Cumhuriyet döneminde eleştiri: Öznel eleştiri ve nesnel eleştiri

Kötü şiiirin 3 özelliği

İyi şiir nasıl anlaşılır?

Cumhuriyet döneminde eleştiri ne yönde gelişiyor?