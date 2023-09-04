Türk Edebiyatında eleştiri | İki Mısra Arası
Eleştiri neden denemeye benzetiliyor?
Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Hakan Arslanbezer oldu. Bu bölümde "Türk Edebiyatında eleştiri" konuşuldu. İki Mısra Arası 112. bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
Eleştiri neden denemeye benzetiliyor?
Şiir eleştirisi mi eleştirel deneme mi?
Türk Edebiyatında eleştirinin çıkış noktası neresidir?
Cumhuriyet döneminde eleştiri: Öznel eleştiri ve nesnel eleştiri
Kötü şiiirin 3 özelliği
İyi şiir nasıl anlaşılır?
Cumhuriyet döneminde eleştiri ne yönde gelişiyor?