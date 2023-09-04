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Türk Edebiyatında eleştiri | İki Mısra Arası 04 Eylül 2023 112. Bölüm
Türk Milleti ve Türk Tarihi | İki Mısra Arası 20 Temmuz 2023 111. Bölüm
Öykü yazıcılığı ve kurgu karakterler | İki Mısra Arası 10 Temmuz 2023 110. Bölüm
Kızının dilinden Cahit Zarifoğlu | İki Mısra Arası 03 Temmuz 2023 109. Bölüm
Kurban Bayramı | İki Mısra Arası 27 Haziran 2023 108. Bölüm
Şiirde Eskilik ve Yenilik | İki Mısra Arası 22 Haziran 2023 107. Bölüm
Modern Türk Şiirinin Gelişimi | İki Mısra Arası 13 Haziran 2023 106. Bölüm
105. Bölüm | Abdullah Harmancı - Hüseyin Akın 09 Haziran 2023 105. Bölüm
Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 103. Bölüm
Abdülhak Şinasi Hisar I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 102. Bölüm
Fikir, Üslup ve Edebiyat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 101. Bölüm
100. Bölüm | Roman ve Öyküler Ekseninde İnsan 16 Temmuz 2023 100. Bölüm
Öykü ve Hayat Arasındaki Sınırlar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 99. Bölüm
Klasik Türk Edebiyatında Divan Şiiri Geleneği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 98. Bölüm
Modern Türk Edebiyatında "Rumeli" I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 97. Bölüm
Divan Şiiri Estetiği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 96. Bölüm
Son Klasik Türk Şairlerinden "Ali Emiri" I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 95. Bölüm
Hz. Peygamber Sevgisi ve Edebiyat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 94. Bölüm
II. Bayezid Dönemi Edebiyatı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 93. Bölüm
Şairler ve İlk Dizeleri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 92. Bölüm
Şairlerin Nazarından Geçmiş Depremler I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 91. Bölüm
Edebiyatımızda Depremin İzleri I İki Mısra Arası 09 Haziran 2023 90. Bölüm
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 89. Bölüm
Roman Sanatı ve Toplum I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 88. Bölüm
Yunus Karadağ I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 87. Bölüm
Hz. Yusuf Kıssası I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 86. Bölüm
Oğuz Atay ve Varoluşsal Endişeler I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 85. Bölüm
Abide Şahsiyet: Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 84. Bölüm
Kendilik ve Edebiyat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 83. Bölüm
L Çizen Adam I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 82. Bölüm
Edebiyat Sosyolojisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 81. Bölüm
Sait Faik Abasıyanık I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 80. Bölüm
Sezai Karakoç ve İkinci Yeni I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 79. Bölüm
Sezai Karakoç I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 78. Bölüm
Hayatı Şiirle Yaşamak I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 77. Bölüm
Modernizm ve Gelenek I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 76. Bölüm
Yeni bir inşa faaliyeti: Çeviri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 75. Bölüm
Türk Romanının Tipolojisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 74. Bölüm
Tarih Yazıcılığı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 73. Bölüm
Şeyh Galip'ten Hüsn ü Aşk'a I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 72. Bölüm
Divan Şairinin Mevsimi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 71. Bölüm
Necip Tosun Öykücülüğü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 70. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 69. Bölüm
Türk Romanında Moda ve Toplumsal Değişim I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 68. Bölüm
Edebiyat ve Sinema İlişkisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 67. Bölüm
Sinema ve Edebi Uyarlamalar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 66. Bölüm
Şiirin İçindeki Hayat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 65. Bölüm
Edebiyat ve Eğitim I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 64. Bölüm
Edebiyat ve Şiir I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 63. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 62. Bölüm
Şiirde İmge I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 61. Bölüm
Şiirin Tanımında Öznellik I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 60. Bölüm
Osmanlı'da Bir Kadın Şair: Adile Sultan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 59. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 58. Bölüm
Şiirin Gerçeklikle İlişkisi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 57. Bölüm
Cahit Sıtkı Tarancı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 56. Bölüm
Cahit Zarifoğlu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 55. Bölüm
Şiirin Etkileyiciliği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 54. Bölüm
Necip Fazıl Kısakürek I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 53. Bölüm
Görülmeyen Modern "Cenap Şahabettin" I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 52. Bölüm
Şiir ve Hayat Dengesi I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 51. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan ve Bayram Coşkusu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 50. Bölüm
Küçürek Öykünün Özellikleri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 49. Bölüm
Edebiyatımızda İstanbul I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 48. Bölüm
Modern Türk Şiirinde Naatlar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 47. Bölüm
Edebiyatımızda Ramazan Yansımaları I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 46. Bölüm
Kahve ve Kahvehane Kültürü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 45. Bölüm
Şiirin Kuşaklar Arası Aktarımı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 44. Bölüm
Öyküler ve Gerçek Yaşam I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 43. Bölüm
Divan Şiirinde Giyim Guşam I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 42. Bölüm
Yeni Edebiyat ve Modern Öykü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 41. Bölüm
Yaşamla Bütünleşen Şiir I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 40. Bölüm
Türkü Sözlerinin Şiir Değeri I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 39. Bölüm
Serap Kadıoğlu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 38. Bölüm
Hızırla Kırk Saat I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 37. Bölüm
Çok Sesli Şiir Geleneği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 36. Bölüm
Nazirecilik Geleneği I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 35. Bölüm
Çocuk Edebiyatı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 34. Bölüm
Türk Şiirinde Modernleşme I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 33. Bölüm
Tüketim Kültürü İle Ortaya Çıkan Edebiyat Anlayışı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 32. Bölüm
Cihan Aktaş I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 31. Bölüm
Naime Erkovan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 30. Bölüm
Saadettin Acar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 29. Bölüm
Mehmet Narlı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 28. Bölüm
Abdullah Harmancı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 27. Bölüm
Hakan Arslanbenzer I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 26. Bölüm
Recep Garip I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 25. Bölüm
Ersin Nazif Gürdoğan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 24. Bölüm
Yıldız Ramazanoğlu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 23. Bölüm
Türk Edebiyatında Destan, Hikaye ve Masallar I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 22. Bölüm
Bülent Parlak I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 21. Bölüm
Rasim Özdenören üslubu I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 20. Bölüm
Rasim Özdenören I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 19. Bölüm
Ali Haydar Haksal I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 18. Bölüm
Ercan Yılmaz I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 17. Bölüm
Adem Turan I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 16. Bölüm
Hasibe Çerko I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 15. Bölüm
Cengizhan Orakçı I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 14. Bölüm
Hüseyin Akın I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 13. Bölüm
Şakir Kurtulmuş I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 12. Bölüm
Alim Kahraman I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 11. Bölüm
Özcan Ünlü I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 10. Bölüm
Mustafa Özçelik I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 9. Bölüm
Mehmet Nuri Yardım I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 8. Bölüm
Dursun Ali Tökel I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 7. Bölüm
Ali Ayçil I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 6. Bölüm
Dursun Gürlek I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 5. Bölüm
Hasan Akay I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 4. Bölüm
Şeref Akbaba I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 3. Bölüm
Ali Ural I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 2. Bölüm
Nurullah Genç I İki Mısra Arası 16 Temmuz 2023 1. Bölüm

Türk Edebiyatında eleştiri | İki Mısra Arası

Eleştiri neden denemeye benzetiliyor?

Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Hakan Arslanbezer oldu. Bu bölümde "Türk Edebiyatında eleştiri" konuşuldu. İki Mısra Arası 112. bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası
Eleştiri neden denemeye benzetiliyor?
Şiir eleştirisi mi eleştirel deneme mi?
Türk Edebiyatında eleştirinin çıkış noktası neresidir?
Cumhuriyet döneminde eleştiri: Öznel eleştiri ve nesnel eleştiri
Kötü şiiirin 3 özelliği
İyi şiir nasıl anlaşılır?
Cumhuriyet döneminde eleştiri ne yönde gelişiyor?

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