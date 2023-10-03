Okuma ve Yazma Kültürü | İki Mısra Arası
Bu bölümde Öykücü - Yazar Necip Tosun ile okuma ve yazma kültürü konuşuldu.
İki Mısra Arası'na bu hafta, Öykücü - Yazar Necip Tosun konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
03:00 Okuma ve yazma kültürü
10:30 İnsan okuyarak ne kazanır?
14:20 Edebiyat eserlerinin bireye ve topluma katkıları nelerdir?
19:30 Kitap okuma listesi oluştururken referansımız ne olmalı?
26:00 Sadece kendi görüşümüze yakın eserleri okumak doğru mu?
32:00 Bir eserin klasik olabilmesi için hangi şartlar taşıması gerekir?
34:00 Kitapların yaşa uygunluğu nasıl belirlenir?
39:00 Okumak akıl yaşını geliştirir mi?
41:15 Günlük tutmak yazar adayına ne kazandırır?
44:30 Yazar, sıradan bir okurdan hangi yönleriyle ayrılır?