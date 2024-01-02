Bir Merhamet Şairi Olarak "Mehmet Akif Ersoy" | İki Mısra Arası

Bu bölümde Doç. Dr. Nuri Sağlam ile Mehmet Akif'in Safahat adlı eseri konuşuldu.

Bu bölümde İki Mısra Arası Akademisyen Doç. Dr. Nuri Sağlam ile Bir merhamet şairi olarak "Mehmet Akif Ersoy" konuşuldu. Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:30 Bir merhamet şairi olarak "Mehmet Akif Ersoy"

09:00 Safahat'ın öz sözü sadece bir poetika mıdır?

19:00 Akif'in şiirleri Safahat ile nereye evrildi?

21:00 Safahat'ı ölümsüz kılan nedir?

23:00 Akif'in şiirleri Safahat ile nereye evrildi?

31:00 Mehmet Akif Ersoy "Hasta" şiirinde neyi eleştirir?