Şiirin Zarif Kalemleri: Kadın Şairler | İki Mısra Arası

Mihri Hatun kimdir, Divan ve Divançesi Var mıdır?

Vav TV İki Mısra Arası programına bu hafta Doç. Dr. Hasan Kaya konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Şiirin Zarif Kalemleri

04:00 Klasik Türk Edebiyatında Kadın Şairler Üzerine Yapılan Çalışmalar

06:30 Kadın Şairlerin Mahlas Seçimleri Nasıldı?

13:00 19. Yüzyılda Bir Kadın Şair: Şeref Hanım

25:00 Mihri Hatun kimdir, Divan ve Divançesi Var mıdır?

36:00 Mihri Hatun İle Necati Bey Arasında Geçen Polemikler

38:30 18. Yüzyılda Bir Kadın Şair: Fıtnat Hanım