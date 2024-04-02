Şiirin Zarif Kalemleri: Kadın Şairler | İki Mısra Arası
Mihri Hatun kimdir, Divan ve Divançesi Var mıdır?
Vav TV İki Mısra Arası programına bu hafta Doç. Dr. Hasan Kaya konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 İki Mısra Arası
02:00 Şiirin Zarif Kalemleri
04:00 Klasik Türk Edebiyatında Kadın Şairler Üzerine Yapılan Çalışmalar
06:30 Kadın Şairlerin Mahlas Seçimleri Nasıldı?
13:00 19. Yüzyılda Bir Kadın Şair: Şeref Hanım
25:00 Mihri Hatun kimdir, Divan ve Divançesi Var mıdır?
36:00 Mihri Hatun İle Necati Bey Arasında Geçen Polemikler
38:30 18. Yüzyılda Bir Kadın Şair: Fıtnat Hanım