Sanatın en büyük problemi nedir? | İki Mısra Arası

Şair/Akademisyen Prof. Dr. Habip Türker ile "Felsefe ve edebiyat ilişkisi" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Şair/Akademisyen Prof. Dr. Habip Türker oldu. Bu bölümde "Felsefe ve edebiyat ilişkisi" konuşuldu.

00:00 Romanlardan seçkiler...

05:00 "Şiir insanlığın en eski sanatıdır"

07:20 Felsefe, edebiyat ve sanat olayları nasıl ele alır?

09:30 "Şiir, felsefe derinliği olduğu için güzeldir"

11:35 Bir eseri sanat eseri yapan biçim midir, içerik midir?

14:00 "Sanatçı bilinmezi aydınlatandır"

17:00 "Orhan Veli, bizim şiirimiz için bir kilometre taşıdır"

20:50 Şiir, sanat ve edebiyat düşünceyi nasıl besler?

27:15 "Sanatta anlam duygunun içinde taşınır"

30:00 Sanatta estetik tavır

39:25 Felsefenin ve sanatın dili kullanışı nasıldır?

42:20 Sanatın ve edebiyatın sorumluluk işlevi

43:50 Edebiyat neden sorumluluktan uzak bir alan olarak görülüyor?

45:30 Romanlardan seçkiler...