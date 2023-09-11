Sanatın en büyük problemi nedir? | İki Mısra Arası
Şair/Akademisyen Prof. Dr. Habip Türker ile "Felsefe ve edebiyat ilişkisi" konuşuldu.
Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konuğu Şair/Akademisyen Prof. Dr. Habip Türker oldu. Bu bölümde "Felsefe ve edebiyat ilişkisi" konuşuldu.
00:00 Romanlardan seçkiler...
05:00 "Şiir insanlığın en eski sanatıdır"
07:20 Felsefe, edebiyat ve sanat olayları nasıl ele alır?
09:30 "Şiir, felsefe derinliği olduğu için güzeldir"
11:35 Bir eseri sanat eseri yapan biçim midir, içerik midir?
14:00 "Sanatçı bilinmezi aydınlatandır"
17:00 "Orhan Veli, bizim şiirimiz için bir kilometre taşıdır"
20:50 Şiir, sanat ve edebiyat düşünceyi nasıl besler?
27:15 "Sanatta anlam duygunun içinde taşınır"
30:00 Sanatta estetik tavır
39:25 Felsefenin ve sanatın dili kullanışı nasıldır?
42:20 Sanatın ve edebiyatın sorumluluk işlevi
43:50 Edebiyat neden sorumluluktan uzak bir alan olarak görülüyor?
45:30 Romanlardan seçkiler...