Öyküleri Besleyen Ana Kaynaklar | İki Mısra Arası
İnsan Zamanın Ruhunu Nasıl Yakalayabilir?
Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası programının bu haftaki konuğu, Öykücü - Yazar Cemal Şakar oldu. Bu bölümde bir edebi tür olarak öykü konuşuldu.
04:00 Edebiyat Ne Söyler?
06:30 Öyküleri Besleyen Ana Kaynaklar
12:30 Edebi Türler Zamanın İhtiyaçlarına Cevap Verebilir mi?
15:30 Biçim mi, İçerik mi?
23:30 Yazar, Eser ve Okur Arasında Nasıl Bir Bağlantı Olmalı?
29:30 İnsan Zamanın Ruhunu Nasıl Yakalayabilir?
32:30 Yazar Zamanı Nasıl Okunmalı?
34:30 Edebiyat Gerçeği Ne Kadar Yansıtabilir?
43:00 Sanatçı Ne Zaman Muhafazakarlaşır?
48:00 Sanat Eseri Arınma Sağlar mı?