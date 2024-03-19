Öyküleri Besleyen Ana Kaynaklar | İki Mısra Arası

İnsan Zamanın Ruhunu Nasıl Yakalayabilir?

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası programının bu haftaki konuğu, Öykücü - Yazar Cemal Şakar oldu. Bu bölümde bir edebi tür olarak öykü konuşuldu.

04:00 Edebiyat Ne Söyler?

06:30 Öyküleri Besleyen Ana Kaynaklar

12:30 Edebi Türler Zamanın İhtiyaçlarına Cevap Verebilir mi?

15:30 Biçim mi, İçerik mi?

23:30 Yazar, Eser ve Okur Arasında Nasıl Bir Bağlantı Olmalı?

29:30 İnsan Zamanın Ruhunu Nasıl Yakalayabilir?

32:30 Yazar Zamanı Nasıl Okunmalı?

34:30 Edebiyat Gerçeği Ne Kadar Yansıtabilir?

43:00 Sanatçı Ne Zaman Muhafazakarlaşır?

48:00 Sanat Eseri Arınma Sağlar mı?