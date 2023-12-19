Rasim Özdenören'in Hayatı I İki Mısra Arası

Bu bölümde Rasim Özdenören edebiyat dünyasındaki yolculuğundan bahsetti.

Edebiyatımızın usta isimlerinden Rasim Özdenören Vav TV'ye konuk oldu. Yedigüzeladam'dan biri olan Rasim Özdenören Selva Turaboğlu'nun sunduğu İki Mısra Arası programına konuk oldu.

Peki Türk Edebiyatı'nın önemli öykücülerinden Rasim Özdenören kimdir?

00:00 İki Mısra Arası

02:00 Rasim Özdenören Öykü Yazmaya Nasıl Başladı?

18:00 "Ansızın Yola Çıkmak" Kitabı Ne Anlatıyor?

23:00 Özdenören'in Öyküleri İnsanın Kendini Sorgulamasına Bir Vesile mi?

25:20 Hastalar ve Işıklar Kitabından "Sabah" Öyküsü

32:00 Rasim Özdenören'in Dil ve Üslubu

42:00 Rasim Özdenören'in Eserlerinde "Bilinç Akışı"