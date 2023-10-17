Mevlana'nın Türk edebiyatına tesirleri I İki Mısra Arası
Mevlana "Gel" Felsefesinde ne anlatıyor?
İki Mısra Arası'na bu hafta, Prof. Dr. Cihan Okuyucu konuk oldu. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yeni bölümüyle yayında...
00:00 İki Mısra Arası
01:45 Mevlana'nın edebiyatımızdaki yeri ve önemi
03:50 "Mevlana, sosyal problemlerimize cevapları olan bir şahsiyettir"
06:25 Mevlana "Gel" Felsefesinde ne anlatıyor?
08:00 Mevlana'nın sözleri yanlış mı anlaşılıyor?
09:00 Mevlana'nın gayesi ve çabası
12:15 " Hz. Mevlana temsilcisi olduğu mesajın evrenselliğini vurgular"
13:00 Mevlana'nın çağına ve çağımıza tesirleri
16:14 "Eseri tesirli kılan yazarının büyük bir sanatkar olmasıyla ilgilidir"
17:47 Mevlana'nın sanattaki gücü
18:21 Mevlana'nın 7 öğüdü
19:13 "Mevlana'nın mesnevisi pedagojik bir metindir"
23:30 Mevlana'ya göre insan ne zaman olgunluğa erişir?
25:00 Şems ve Mevlana'nın hikayesi
30:00 Mevlana'nın sıklıkla vurguladığı Leyla ve Mecnun hikayesi
33:00 Mevlevilik ve mevlevi edebiyatı nasıl oluşturmuştur?
35:00 Mevlana'nın Türk edebiyatına tesirleri
38:30 Mevlana'nın "Tatlı suyun başı kalabalık olur" sözü ne anlatıyor?
43:40 Mevlana'nın kapsayıcılığının referansı İslam'ın öğretileridir"
47:00 "Mevlana, kültürünün güzelliklerini bir gül gibi temsil eder"