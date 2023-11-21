Roman, İnsan ve Hayat | İki Mısra Arası

Bu bölümde Yazar Mustafa Ulusoy ile toplumsal bilgi ve deneyim kaynağı olarak "romanlar" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası programının bu haftaki konuğu, Yazar Mustafa Ulusoy oldu. Bu bölümde romanlarda aşk, toplum ve birey konusu konuşuldu.

00:00 Roman, insan ve hayat

08:51 Toplumsal bilgi ve deneyim kaynağı olarak "romanlar"

22:10 Bütün ölümlerin ortak özelliği nedir?

24:07 "Hayat Apartmanı" romanında ölüm teması

25:26 "Nietzsche ve Babaannem" kitabı hayatın anlamına dair ne söylüyor?

31:37 "Aynalar Koridorunda Aşk" romanında aşk teması

39:30 Romanlarda ontolojik aşk

43:16 Aşk, benlik, insan kavramları romanlarda nasıl ele alnınıyor?

45:20: İyileştirici olan yazmak mıdır, yazdıklarımızı okumak mı?