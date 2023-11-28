Dijitalleşmenin Sinema Sektörüne Etkisi | Millet Kıraathanesi
Bu bölümde Yönetmen Murat Saraçoğlu ile sinema ve dizi sektöründeki nicelik nitelik sorunları konuşuldu.
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Yönetmen Murat Saraçoğlu konuk oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi'nin bu bölümünde dijitalleşmenin sinema sektörüne etkisi konusu konuşuldu.
00:00 Millet Kıraathanesi
05:46 Dijitalleşmenin sinema sektörüne etkisi
17:43 Türkiye'deki sinema eğitimi
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48:04 Dijitalleşmenin sinema sektörüne etkisi
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