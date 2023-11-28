Dijitalleşmenin Sinema Sektörüne Etkisi | Millet Kıraathanesi

Bu bölümde Yönetmen Murat Saraçoğlu ile sinema ve dizi sektöründeki nicelik nitelik sorunları konuşuldu.

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Yönetmen Murat Saraçoğlu konuk oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi'nin bu bölümünde dijitalleşmenin sinema sektörüne etkisi konusu konuşuldu.

00:00 Millet Kıraathanesi

05:46 Dijitalleşmenin sinema sektörüne etkisi

17:43 Türkiye'deki sinema eğitimi

37:41 Sinema ve dizi sektöründeki nicelik nitelik sorunları

48:04 Dijitalleşmenin sinema sektörüne etkisi

01:11:21 Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısının sebepleri

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