Yapay Zeka Doğal Zekanın Misli Midir, Misali Mi? | Millet Kıraathanesi

Yapay Zeka İnsanın Alternatifi Olabilir Mi?

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Muhittin Şimşek konuk oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi sizlerle...

00:00 Millet Kıraathanesi

00:25 Şiir: Tanrım Beni Yavaşlat / Kemal Sayar

03:25 "Düşüncenin Kökeninde Sükunet Var"

33:45 Yapay Zeka Doğal Zekanın Misli Midir, Misali Mi?

53:30 Yapay Zeka Hayatımızın Neresinde?

55:52 Yapay Zeka İnsanın Alternatifi Olabilir Mi?

57:40 Yapay Zekanın Sebep Olduğu Telif Sorunu

1:08:10 Aklın Araçsallaşmasının Sebep Olduğu Sorunlar