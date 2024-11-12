Dursun Çiçek'in Hayatına Dair İzler | Millet Kıraathanesi
Millet Kıraathanesi'nin bu haftaki konuğu Dursun Çiçek oldu.
Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle yayında...
00:00 Millet Kıraathanesi
11:00 Dursun Çiçek'in Hayatını Derinden Etkileyen Kişiler...
18:00 Dursun Çiçek'in Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler
55:00 Neşet Ertaş Türkülerinin Dursun Çiçek İçin Önemi
01:10:00 Dursun Çiçek'in Etkisinde Kaldığı Filmler: Kurban (Tarkovski) ve Düşler (Korosawa)
01:19:00 Dursun Çiçek'in Hayran Kaldığı Manzara: Erciyes Dağı