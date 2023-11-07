Filistin Meselesinin Tarihi I Millet Kıraathanesi

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta yazar Mustafa Özcan konuk oldu.

Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle yayında...

00:00 Millet Kıraathanesi

01:00 Şiir: "Tek Yol" Nizar Kabbani / Seslendiren: Mustafa Akar

03:00 Filistin Meselesinin Tarihi

19:00 Yahudilerin Güçlenmesinin Sebepleri

24:00 Filistin'de demografik yapı nasıl değişti?

32:00 Balfour Deklerasyonu ve Rothschild

43:00 1948 yılında Filistin'de ne oldu?

56:00 1947'den Günümüze Filistin Toprakları

59:00 Filistin'deki İlk Direniş Hareketleri

01:15:00 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Kuruluşu

01:22:00 HAMAS'ın ortaya çıkışı

01:27:00 7 Ekim'de Aksa Tufanı ile ne oldu?