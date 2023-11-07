Filistin Meselesinin Tarihi I Millet Kıraathanesi
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta yazar Mustafa Özcan konuk oldu.
Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle yayında...
00:00 Millet Kıraathanesi
01:00 Şiir: "Tek Yol" Nizar Kabbani / Seslendiren: Mustafa Akar
03:00 Filistin Meselesinin Tarihi
19:00 Yahudilerin Güçlenmesinin Sebepleri
24:00 Filistin'de demografik yapı nasıl değişti?
32:00 Balfour Deklerasyonu ve Rothschild
43:00 1948 yılında Filistin'de ne oldu?
56:00 1947'den Günümüze Filistin Toprakları
59:00 Filistin'deki İlk Direniş Hareketleri
01:15:00 Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Kuruluşu
01:22:00 HAMAS'ın ortaya çıkışı
01:27:00 7 Ekim'de Aksa Tufanı ile ne oldu?