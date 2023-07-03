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Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi | Millet Kıraathanesi 03 Temmuz 2023 | 113. Bölüm
Yazar Selahattin Yusuf | Millet Kıraathanesi 03 Temmuz 2023 | 112. Bölüm
Araştırmacı - Yazar Said Ercan | Millet Kıraathanesi 15 Haziran 2023 | 111. Bölüm
Kitap Sevenler Cemiyeti | Millet Kıraathanesi 07 Haziran 2023 | 110. Bölüm
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak | Millet Kıraathanesi 02 Haziran 2023 | 105. Bölüm
Turan Mustafa Türkmenoğlu'nun Hatıraları | Millet Kıraathanesi 02 Haziran 2023 | 104. Bölüm
Kültürlerarası Sanat Ve Müzik | Millet Kıraathanesi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 103. Bölüm
Dijital Medya ve Geleneksel Medya | Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 102. Bölüm
Tarihi Dizilere Olan İlginin Sebepleri I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 101. Bölüm
Savaşta Yavuz, Şiirde Selim I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 100. Bölüm
"Meşrep insanın esma tecellisidir" I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 99. Bölüm
Depremde yıkılan tarihi yapılar I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 98. Bölüm
İyiliğin Kötülüğü Bertaraf Edici Gücü I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Yayıncılıkta Dijitalleşmenin Durumu I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Gökdemir İhsan I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Oral I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Hakan Dedeler I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Kerem Kınık I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Afrika'nın Dünü ve Bugünü I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Dünden Bugüne Hikayecilik I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Ardından I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Rap Müziğin Başarı Ölçütü Nedir? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Daha İyi Bir İnsan Nasıl Olunur? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Sezai Karakoç'un Mücadelesi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Santur ve Tarihçesi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Ailenin Adı Yok I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Hızın Bir Karşıtı Olarak: Dolma Kalem I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Geçmişten Bugüne Yayıncılık I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Gazeteci Ahmet Tezcan'ın Hayat Hikayesi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Ekrem Kızıltaş'ın Gazetecilik Serüveni I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Felsefeye İhtiyacımız Var mı? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Tecrübe Arttıkça Heyecan Azalır mı? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Yazmak Yetenek midir Yoksa Çalışarak Kazanılabilir mi? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
Sosyal Medyanın Psikolojik Etkileri I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
İstanbul'un Tarihi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
16. bölüm I Asırlık Gece 15 Temmuz 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Klasikleri neden okuruz? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Mehmet Niyazi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
İslamafobi İslam Düşmanlığı mı? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Laleler I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
Hüsrev Hatemi'nin Hayatı I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 5. Bölüm
Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eserleri I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 4. Bölüm
Ramazan ve İnsan I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Kitap ve İnsan İlişkisi I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
Kitap insanı nasıl değiştirir? I Millet Kıraathanesi 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi | Millet Kıraathanesi

Fahrettin Altun: "Türkiye'nin son 20 yılı bağımsızlaşma mücadelesidir..."

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi 112. bölümüyle yayında...!

00:00 İbrahim Tenekeci şiiri "Yanık Jandarma"
09:00 Fahrettin Altun: "Türkiye'nin son 20 yılı bağımsızlaşma mücadelesidir"
13:43 Fahrettin Altun: "Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç haline geldi"
28:16 Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi
41:11 Fahrettin Altun: "Türkiye'de yaşanan dönüşümler devrimsel dönüşümlerdir"
01:03:17 İstikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye
01:20:26 Fahrettin Altun: "İslam karşıtlığıyla çok yoğun mücadele ediyoruz"
01:30:10 Fahrettin Altun: "Bizim gerçek anlamda kültürel çoğulculuğa ihtiyacımız var"
01:36:05 Dezenformasyonla mücadele

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