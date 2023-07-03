Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi | Millet Kıraathanesi

Fahrettin Altun: "Türkiye'nin son 20 yılı bağımsızlaşma mücadelesidir..."

Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi 112. bölümüyle yayında...!

00:00 İbrahim Tenekeci şiiri "Yanık Jandarma"

09:00 Fahrettin Altun: "Türkiye'nin son 20 yılı bağımsızlaşma mücadelesidir"

13:43 Fahrettin Altun: "Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç haline geldi"

28:16 Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma meselesi

41:11 Fahrettin Altun: "Türkiye'de yaşanan dönüşümler devrimsel dönüşümlerdir"

01:03:17 İstikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye

01:20:26 Fahrettin Altun: "İslam karşıtlığıyla çok yoğun mücadele ediyoruz"

01:30:10 Fahrettin Altun: "Bizim gerçek anlamda kültürel çoğulculuğa ihtiyacımız var"

01:36:05 Dezenformasyonla mücadele