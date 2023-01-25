Prof. Dr. Mustafa İsen I Millet Kıraathanesi
Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa İsen konuk oldu. "Bir medeniyet nasıl ihya edilir? konusu konuşuldu.
25 Ocak 2023 | 06:46
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