Millet Kıraathanesi
Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Unutamadığı Hatıralar | Millet Kıraathanesi
Yapay Zekanın Günlük Hayatımızdaki Faydaları Nelerdir?
Birbirinden değerli konukların ağırlandığı, keyifli edebiyat sohbetlerinin gerçekleştiği Millet Kıraathanesi'ne bu hafta Prof. Dr. Erhan Akdoğan misafir oldu. Mustafa Akar'ın sunumu İbrahim Altay'ın katkılarıyla Millet Kıraathanesi yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Millet Kıraathanesi
12:00 Yapay Sinir Ağı Nedir?
36:00 Yapay Zekanın Günlük Hayatımızdaki Faydaları
52:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Unutamadığı Hatıralar
54:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Hayatını Etkileyen İsimler
57:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Hayatında İz Bırakan Bir Hikaye
01:02:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Eğitim Hayatında Öne Çıkan Detaylar
01:04:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Meslek Hayatına Yön Veren Olaylar
01:06:20 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Hayatını Etkileyen İsim...
01:09:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Hatırasında Önemli Yer Tutan Şehirler
01:13:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Hayatında İz Bırakan Bir Hikaye...
01:15:00 Prof. Dr. Erhan Akdoğan'ın Unutamadığı Film...